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11.09.2019 21:29
Рубрика: Общество

Яндекс запускает новую программу "Я Учитель"

Текст: Ксения Колесникова
Яндекс вместе с российскими вузами и региональными институтами повышения квалификации запустит новую программу "Я Учитель". За три года в ней примут участие около 500 тысяч учителей и студентов педагогических вузов. Их научат использовать новые технологии и программные решения, которые помогут в учебном процессе. Педагогам также расскажут о методах сбора и обработки данных - с их помощью проще вести статистику успеваемости и анализировать ошибки каждого из детей. В проекте уже участвуют 24 региона.

Обучение новым навыкам от Яндекса пройдет практически каждый второй российский учитель.

Фото: iStock
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"Новые технологии не обходят стороной образовательный процесс, однако задача "цифры" - дополнять, а не подменять собой образовательный процесс. Живую работу учителя невозможно заменить, но благодаря цифровым технологиям он сможет больше времени уделять, например, творческим заданиям учащихся или развитию своих образовательных программ, позабыв, что такое бумажная отчетная рутина, - считает министр просвещения Ольга Васильева. - Есть предметы, такие, как информатика, где цифровые технологии имеют большой потенциал своего применения. Важно и ценно, что Яндекс активно вовлекает методическое сообщество в развитие технологий. Я верю, что только так можно реально повысить эффективность образовательного процесса".

Как будет проходить обучение в "Я Учителе"? Оно модульное.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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- Подготовлена программа курса повышения квалификации, мы получили лицензию в центе стратегии развития образования при МГУ. Мы заключаем договор с регионом, определяем, в каком объеме они готовы взять курс. Кто-то берет 6 часов, кто-то - 8, кто-то - 16, - говорит руководитель программы Ирина Савицкая - Кто-то берет "цифровое образование в школе", кто-то - "аналитику" или "нормативку". После этого методисты из регионов приезжают к нам на обучение в Москву. Вернувшись в свой регион, они обучают педагогов.

Также на сайте "Я Учитель" преподаватели получат бесплатный доступ к курсам, онлайн-сервисам, вебинарам, тематическим статьям экспертов.

Кстати, в течение ближайших лет Яндекс вложит 5 миллиардов рублей в развитие российского образования для школьников, студентов, начинающих специалистов и профессионалов. Компания подготовит 100 тысяч IT-специалистов, что составляет около 20% от работающих в IТ-сфере сегодня.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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30 тысяч школьников освоят программирование в Яндекс.Лицее и московских IТ-классах.

"Компанию "Яндекс" создали люди, окончившие отечественные школы и вузы. Большинству из нас очень повезло с учителями. "Образовательная инициатива" - это возможность вернуть долг нашей системе образования. Мы понимаем, что в современном мире главная ценность - не данные, не алгоритмы, а люди, их знания, опыт и уникальные идеи. Мы хотим, чтобы в нашей стране талантливые ребята продолжали создавать умные компании и технологии завтрашнего дня", - отмечает генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина, профессор мехмата МГУ.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Компании Информационные технологии Яндекс
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