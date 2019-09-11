Император Японии утвердил состав нового правительства

Японский премьер Синдзо Абэ провел самые масштабные с 2012 года изменения правительства страны. Он сменил глав 13 ведомств, в том числе МИД, минобороны, минюста и минэкономики. Удержаться в министерских креслах удалось лишь двоим: министру финансов Таро Асо и генеральному секретарю кабмина Ёсихидэ Суга, которые входили в состав правительства Абэ с момента его прихода к власти в декабре 2012 года.

Синдзо Абэ отметил, что, несмотря на крупные перестановки, его цель - сохранить стабильность внутри правительства и быть готовым к новым вызовам. Изменения в правительстве Абэ, по сути, являются традиционной ротацией кабмина и руководства Либерально-демократической партии.