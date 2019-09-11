Растет импорт именно сыров при стагнации импорта сырных продуктов, россияне постепенно переключаются на продукты без заменителей молочного жира, пояснили "РГ" в Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко"). Кстати, импорт пальмового масла за тот же период снизился на 1,5%.
Поставляет молочные продукты нам в основном Беларусь. В этом году сняли ограничения на поставки сливочного масла с нескольких предприятий. Своего молока пока не хватает. "Самообеспеченность внутреннего рынка по прошлому году по молоку и молокопродуктам составила 84,2%", - говорят в "Союзмолоко".
Производство товарного молока устойчиво растет последние годы, в том числе благодаря господдержке. "В этом году мы прибавим ориентировочно еще 500 тысяч тонн сырья, повышается производство ключевых молочных категорий", - заверяют молочники. Но нарастить производство в один момент невозможно. Только чтобы вырастить одну дойную корову, потребуется несколько лет. А пока она растет, население хочет кушать и сметану, и сыры, и йогурты.
Большое подспорье молочникам оказывают ограничения на импорт молочной продукции. В прошлом году его объемы показали минимальный уровень за последние 15 лет, так что стремительный рост импорта в этом году - всего лишь выравнивание рынка, полагает член совета директоров Молочного союза Александр Поляк.
"В 2017 году сливочного масла было ввезено и произведено своего с избытком. Но цены были высокие, распродать его не удалось. Потребление стало сокращаться, поэтому в 2018 году импорт упал", - поясняет эксперт.
Сейчас импорт растет, так как рубль в начале года укрепился, а это способствовало повышению конкурентоспособности зарубежной продукции на внутреннем рынке, отмечают эксперты. Тем более что на мировом рынке цены на то же сливочное масло снижались. Россия же оказалась, как говорится, не в тренде. Цены на молочную продукцию росли. В частности, сливочное масло за последние 10 лет показало самый высокий рост вообще из всех продуктов - в 3,15 раза, отмечает Поляк. Так что наш рынок стал привлекательным для зарубежных производителей.
Сейчас цены немного снизились. Потребление того же масла выросло в том числе за счет уменьшения продаж фальсификата благодаря запуску с 1 июля системы электронной прослеживаемости продукции "Меркурий", говорит Поляк. Но рост этот временный, в целом действует тенденция на снижение потребления сливочного масла и других молочных продуктов.
По-прежнему сказываются высокие цены на сырье и конечный продукт. Например, летом этого года сырое молоко стоило на 12% больше, чем годом ранее, жалуются переработчики молока. "Цены на сырье искусственно завышены. Все молокоперерабатывающие заводы работают на грани рентабельности и вынуждены тоже поднимать стоимость. В ближайшие два месяца мы ожидаем повышения цен", - указывает Поляк. Так что рынок опять будет искать равновесие.