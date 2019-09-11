За семь месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого импорт сливочного масла в Россию вырос на 40%, показали данные Федеральной таможенной службы. С января по июль его ввезли 67,4 тысячи тонн. Вырос также импорт сыров и творога - на 10,5% в натуральном выражении, ввезли этих продуктов 151,6 тысячи тонн. В стране пока недостаточно своего доступного сырья для производства продукта, говорят специалисты.

Растет импорт именно сыров при стагнации импорта сырных продуктов, россияне постепенно переключаются на продукты без заменителей молочного жира, пояснили "РГ" в Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко"). Кстати, импорт пальмового масла за тот же период снизился на 1,5%.

Поставляет молочные продукты нам в основном Беларусь. В этом году сняли ограничения на поставки сливочного масла с нескольких предприятий. Своего молока пока не хватает. "Самообеспеченность внутреннего рынка по прошлому году по молоку и молокопродуктам составила 84,2%", - говорят в "Союзмолоко".

Производство товарного молока устойчиво растет последние годы, в том числе благодаря господдержке. "В этом году мы прибавим ориентировочно еще 500 тысяч тонн сырья, повышается производство ключевых молочных категорий", - заверяют молочники. Но нарастить производство в один момент невозможно. Только чтобы вырастить одну дойную корову, потребуется несколько лет. А пока она растет, население хочет кушать и сметану, и сыры, и йогурты.

Большое подспорье молочникам оказывают ограничения на импорт молочной продукции. В прошлом году его объемы показали минимальный уровень за последние 15 лет, так что стремительный рост импорта в этом году - всего лишь выравнивание рынка, полагает член совета директоров Молочного союза Александр Поляк.

"В 2017 году сливочного масла было ввезено и произведено своего с избытком. Но цены были высокие, распродать его не удалось. Потребление стало сокращаться, поэтому в 2018 году импорт упал", - поясняет эксперт.

Сейчас импорт растет, так как рубль в начале года укрепился, а это способствовало повышению конкурентоспособности зарубежной продукции на внутреннем рынке, отмечают эксперты. Тем более что на мировом рынке цены на то же сливочное масло снижались. Россия же оказалась, как говорится, не в тренде. Цены на молочную продукцию росли. В частности, сливочное масло за последние 10 лет показало самый высокий рост вообще из всех продуктов - в 3,15 раза, отмечает Поляк. Так что наш рынок стал привлекательным для зарубежных производителей.

Сейчас цены немного снизились. Потребление того же масла выросло в том числе за счет уменьшения продаж фальсификата благодаря запуску с 1 июля системы электронной прослеживаемости продукции "Меркурий", говорит Поляк. Но рост этот временный, в целом действует тенденция на снижение потребления сливочного масла и других молочных продуктов.

Когда-нибудь две тенденции - рост ­производства молока и снижение потребления молочных продуктов - встретятся. Тогда и будет самообеспеченность

По-прежнему сказываются высокие цены на сырье и конечный продукт. Например, летом этого года сырое молоко стоило на 12% больше, чем годом ранее, жалуются переработчики молока. "Цены на сырье искусственно завышены. Все молокоперерабатывающие заводы работают на грани рентабельности и вынуждены тоже поднимать стоимость. В ближайшие два месяца мы ожидаем повышения цен", - указывает Поляк. Так что рынок опять будет искать равновесие.