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11.09.2019 17:53
Рубрика: Экономика

Дайте корове срок

Импорт молочных продуктов резко возрос
Текст: Евгений Гайва
За семь месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого импорт сливочного масла в Россию вырос на 40%, показали данные Федеральной таможенной службы. С января по июль его ввезли 67,4 тысячи тонн. Вырос также импорт сыров и творога - на 10,5% в натуральном выражении, ввезли этих продуктов 151,6 тысячи тонн. В стране пока недостаточно своего доступного сырья для производства продукта, говорят специалисты.
Чтобы вырастить одну дойную корову, нужно несколько лет. Фото: Сергей Куксин/ РГ Чтобы вырастить одну дойную корову, нужно несколько лет. Фото: Сергей Куксин/ РГ
Чтобы вырастить одну дойную корову, нужно несколько лет. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Растет импорт именно сыров при стагнации импорта сырных продуктов, россияне постепенно переключаются на продукты без заменителей молочного жира, пояснили "РГ" в Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко"). Кстати, импорт пальмового масла за тот же период снизился на 1,5%.

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Поставляет молочные продукты нам в основном Беларусь. В этом году сняли ограничения на поставки сливочного масла с нескольких предприятий. Своего молока пока не хватает. "Самообеспеченность внутреннего рынка по прошлому году по молоку и молокопродуктам составила 84,2%", - говорят в "Союзмолоко".

Производство товарного молока устойчиво растет последние годы, в том числе благодаря господдержке. "В этом году мы прибавим ориентировочно еще 500 тысяч тонн сырья, повышается производство ключевых молочных категорий", - заверяют молочники. Но нарастить производство в один момент невозможно. Только чтобы вырастить одну дойную корову, потребуется несколько лет. А пока она растет, население хочет кушать и сметану, и сыры, и йогурты.

Большое подспорье молочникам оказывают ограничения на импорт молочной продукции. В прошлом году его объемы показали минимальный уровень за последние 15 лет, так что стремительный рост импорта в этом году - всего лишь выравнивание рынка, полагает член совета директоров Молочного союза Александр Поляк.

"В 2017 году сливочного масла было ввезено и произведено своего с избытком. Но цены были высокие, распродать его не удалось. Потребление стало сокращаться, поэтому в 2018 году импорт упал", - поясняет эксперт.

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Сейчас импорт растет, так как рубль в начале года укрепился, а это способствовало повышению конкурентоспособности зарубежной продукции на внутреннем рынке, отмечают эксперты. Тем более что на мировом рынке цены на то же сливочное масло снижались. Россия же оказалась, как говорится, не в тренде. Цены на молочную продукцию росли. В частности, сливочное масло за последние 10 лет показало самый высокий рост вообще из всех продуктов - в 3,15 раза, отмечает Поляк. Так что наш рынок стал привлекательным для зарубежных производителей.

Сейчас цены немного снизились. Потребление того же масла выросло в том числе за счет уменьшения продаж фальсификата благодаря запуску с 1 июля системы электронной прослеживаемости продукции "Меркурий", говорит Поляк. Но рост этот временный, в целом действует тенденция на снижение потребления сливочного масла и других молочных продуктов.

Когда-нибудь две тенденции - рост ­производства молока и снижение потребления молочных продуктов - встретятся. Тогда и будет самообеспеченность

По-прежнему сказываются высокие цены на сырье и конечный продукт. Например, летом этого года сырое молоко стоило на 12% больше, чем годом ранее, жалуются переработчики молока. "Цены на сырье искусственно завышены. Все молокоперерабатывающие заводы работают на грани рентабельности и вынуждены тоже поднимать стоимость. В ближайшие два месяца мы ожидаем повышения цен", - указывает Поляк. Так что рынок опять будет искать равновесие.

Экономика Товары и цены
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