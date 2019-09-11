В среду в Москве в торжественной обстановке отметили 300-летие подразделений по вопросам миграции МВД России. Основное мероприятие прошло в МДМ, где юбиляров поздравил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой. А днем юбиляров поздравил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

"Служба по праву может гордиться богатой историей и традициями. Она прошла славный путь от петровской эпохи до наших дней, неоднократно доказывая свою важную роль в реализации прав граждан на свободу передвижения и выбор места жительства", - заявил глава МВД России.

По словам Колокольцева, сегодня одна из приоритетных задач - обеспечить максимальное содействие нашим соотечественникам, желающим переселиться в Россию, на свою историческую родину.

О переселении соотечественников говорила в среду и начальник Главного управления по вопросам миграции МВД генерал-майор Валентина Казакова.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы". Причем данная концепция не внесла изменения в старую, а стала абсолютно новой, поскольку за последние годы произошли серьезные политические изменения во внешней и внутренней политике нашей страны: присоединение Крыма, события на юго-востоке Украины, массовый наплыв беженцев из Европы. Новая концепция, по словам Казаковой, предполагает преференции русскоязычным гражданам бывших республик Советского Союза, имеющим близких родственников в России или состоящим в браке с гражданами России. Априори рассматривать таких людей необходимо как будущих россиян.

МВД предложило упростить порядок получения гражданства иностранными студентами- отличниками

В среду же стало известно, что МВД намерено значительно упростить порядок получения российского гражданства иностранными студентами, окончившими с отличием российские вузы.

Соответствующий законопроект был размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Правда, нововведение коснется только выпускников государственных вузов и только тех, кто "грыз гранит науки" по дневной форме обучения.

В настоящее время выпускники-иностранцы остаются в нашей стране в статусе временно пребывающих. До получения вида на жительство им необходимо еще получить разрешение на временное проживание. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сейчас срок приобретения российского гражданства для иностранных выпускников-отличников планируется сократить до одного года.