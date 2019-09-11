Иностранным выпускникам вузов РФ станет проще получить гражданство

В среду стало известно, что МВД намерено значительно упростить порядок получения российского гражданства иностранными студентами, окончившими с отличием российские вузы. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта вчера было размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Правда, нововведение коснется только выпускников государственных вузов и только тех, кто "грыз гранит науки" по дневной форме обучения.

Законопроектом рассматриваемой категории иностранных граждан и лиц без гражданства предоставляется право приобрести российское гражданство в упрощенном порядке при наличии регистрации по месту жительства либо состоянии на учете по месту пребывания на территории Российской Федерации. То есть как в случае получения разрешения на временное проживание и вида на жительство, так и в отсутствие таких документов.

Дело в том, в настоящее время выпускники российских вузов вправе приобрести российское гражданство в упрощенном порядке при наличии вида на жительство и трудовой деятельности не менее трех лет.

Таким образом после окончания обучения иностранцы остаются в нашей стране в статусе временно пребывающих. До получения вида на жительство им необходимо ещё получить разрешение на временное проживание.

"Планируется срок приобретения российского гражданства указанной категорией лиц сократить до одного года", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.