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11.09.2019 20:48
Рубрика: Общество

Иностранным выпускникам вузов РФ станет проще получить гражданство

Текст: Иван Петров
В среду стало известно, что МВД намерено значительно упростить порядок получения российского гражданства иностранными студентами, окончившими с отличием российские вузы. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта вчера было размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Правда, нововведение коснется только выпускников государственных вузов и только тех, кто "грыз гранит науки" по дневной форме обучения.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ ТАСС
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Законопроектом рассматриваемой категории иностранных граждан и лиц без гражданства предоставляется право приобрести российское гражданство в упрощенном порядке при наличии регистрации по месту жительства либо состоянии на учете по месту пребывания на территории Российской Федерации. То есть как в случае получения разрешения на временное проживание и вида на жительство, так и в отсутствие таких документов.

Дело в том, в настоящее время выпускники российских вузов вправе приобрести российское гражданство в упрощенном порядке при наличии вида на жительство и трудовой деятельности не менее трех лет.

Таким образом после окончания обучения иностранцы остаются в нашей стране в статусе временно пребывающих. До получения вида на жительство им необходимо ещё получить разрешение на временное проживание.

"Планируется срок приобретения российского гражданства указанной категорией лиц сократить до одного года", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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