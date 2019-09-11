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11.09.2019 21:05
Рубрика: Власть

Видно по полету

Использование дронов отрегулируют для защиты граждан
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(7962)
Количество полетов беспилотников в воздушном пространстве России неуклонно растет. Однако дроны не так уж безобидны - все активнее их берут на вооружение террористы и экстремисты. Защитить жизнь и здоровье граждан поможет новый закон, который Госдума поддержала в первом чтении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По официальным данным, в России в прошлом году было приобретено 160 тысяч беспилотников. Законопроект, за который проголосовали депутаты, направлен на предотвращение использования таких устройств именно в противоправных целях. Новые полномочия получат МВД России, Росгвардия, ФСБ России, ФСО России и Служба внешней разведки. Правоохранительные органы смогут имеющимися средствами менять траекторию полета беспилотника без его повреждения. Если дрон создает опасность для жизни и здоровья граждан, важных государственных объектов и т.п., стражи порядка получат право пресекать полет беспилотника - принудительно сажать и - при невозможности - уничтожать. Последнее - именно крайний случай.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Беспилотникам будут присваивать учетные номера

"Предложенные поправки не содержат новых запретов или ограничений на использование беспилотников", - подчеркнул глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он уточнил, что порядок использования воздушного пространства никто менять не собирается: "Главная цель нашего законопроекта - сделать массовое использование беспилотников максимально безопасным".

Парламентарий пояснил, что речь идет о защите жизни и здоровья граждан. Это особенно актуально при проведении культурно-массовых мероприятий, при обеспечении безопасности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры.

В России в прошлом году было приобретено 160 тысяч беспилотников

Пискарев рассказал, что небезопасные полеты беспилотников в последнее время участились. Об этом свидетельствуют, например, недавние сообщения МЧС России из зоны действия чрезвычайной ситуации в Иркутской области. Тогда экипажи вертолетов МЧС и минобороны, участвующих в спасении людей, неоднократно сообщали об опасных сближениях с запущенными в воздух без разрешения устройствами.

Особое беспокойство у депутатов вызывает опыт кустарного производства и использования дронов террористами и в целом преступным сообществом. Как подчеркнул зампред профильного комитета Александр Хинштейн, беспилотники все чаще используются для доставки оружия, взрывчатки, отравляющих веществ.

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