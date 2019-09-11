Израиль нанес массированные удары по территории сектора Газа

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства.

Напомним, во вторник вечером сирены воздушной тревоги сработали в городах Ашдод и Ашкелон. В зоне обстрела оказались около полумиллиона израильских граждан. В их числе был и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, который в Ашдоде проводил предвыборную встречу. Охрана срочно эвакуировала политика.

"Две ракеты из Газы были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол". Никто не пострадал", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой армии еврейского государства.

В ответ боевая авиация атаковала 15 целей, включая заводы по производству оружия, несколько комплексов военно-морских сил и наступательный туннель, принадлежащий группировке ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости.