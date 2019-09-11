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11.09.2019 12:40
Рубрика: Власть

Кабмин готовит новый прогноз развития России

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство готовит план действий для постепенного выхода на требуемые темпы роста экономики. Для вхождения в первую пятерку мировых экономик необходим рост ВВП выше трех процентов. Пока этот показатель меньше почти в три раза.

"В настоящий момент те темпы, которые мы видим, действительно не соответствуют тому, к чему мы стремимся", - согласился премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в программе "Диалог". Чтобы это изменить, кабинет министров активно работает над реализацией национальных проектов, подчеркнул он.

По словам главы правительства, недавно он собирал министров, чтобы обсудить, какие конкретно шаги надо предпринимать, чтобы добавить в экономическом развитии. Сейчас ведомства готовят два сценария действий: оптимальный и более сложный. "Если говорить об оптимальном сценарии, то речь идет о том, чтобы постепенно выходить на требуемые темпы", - рассказал Медведев.

Фото: Россия 24
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Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что сегодня МЭР внес в кабмин план действий. Он включает в себя работу по многим направлениям: развитие инвестиционного климата, снятие административных барьеров, поддержка инвестиций, совершенствование рынка труда, технологическое развитие и многое другое.

Премьер же обратил внимание еще на один фактор - внешний. "Многое будет зависеть и от того, что происходит на международной арене. В результате торговых войн, нынешнего противостояния между Китаем и США, очевидно, что мировая экономика замедляется", - обратил он внимание. Как результат, падает, например, спрос на энергоносители, что для России пока что довольно чувствительно.

- Мы должны будем принимать решения по корректировке темпов нашего развития, в том числе принимая во внимание и эти факторы, - повторил он.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства
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