Комитет Госдумы одобрил введение электронных трудовых книжек

Проект был внесен в июле. Планируется, что внедрение электронных трудовых начнется с 1 января 2020 года, коснувшись порядка 60 млн граждан и около 8,5 млн хозяйствующих субъектов.

Россияне в течение 2020 года должны будут сделать выбор: отказываться от бумажной книжки или нет. При этом бумажные документы с 1 января 2021 года сохранят для тех работников, которые подадут письменное заявление об этом до конца 2020 года. Остальные работники получат трудовые старого образца на руки, так как работодатель будет освобожден от ответственности за их хранение.

Кроме того, с 2021 года для тех, кто только вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.

Прописан также порядок предоставления в ПФР сведений о трудовой деятельности.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на своем заседании поддержал законопроект. Председатель комитета Ярослав Нилов рассказал о ряде замечаний, которые нужно учесть ко второму чтению законопроекта.

"Мы готовы практически все учесть", - согласился замглавы Минтруда РФ Всеволод Вуколов.

Сопутствующими изменениями в КоАП предполагается установить административную ответственность за нарушение работодателем сроков представления сведений о трудовой деятельности либо за представление неполных и (или) недостоверных сведений.