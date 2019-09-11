"Мой результат - 26. А ваш?)))" - написал на своей странице в соцсети Кирилл Калистратов, 53 года, педиатр, москвич. Кирилл написал о подтягиваниях. И предложил друзьям и знакомым посоревноваться, проверить свою спортивную форму. Тем более что 14 сентября, в нынешнюю субботу, проходит международная акция World pull-up day или - "как это по-русски?" - Всемирный день подтягивания.

Турник - самый демократичный спортивный снаряд. Для тренировок на свежем воздухе не нужны ни деньги, ни какая-то особая экипировка. Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Праздник придумали в 2011 году в Латвии. Все желающие вышли к турникам, подтягивались и сравнивали результаты. Сегодня, в век соцсетей, стать участником очень легко: найди страничку, регистрируйся и вперед! То есть вверх…

На турнике - глава Дагестана Владимир Васильев. Фото: Михаил Синицын/РГ

В прошлом году результатами делились любители-спортсмены из 23 стран, в этом - заявились уже из 40, и заявки продолжают поступать. Занятие более чем демократичное: в каких-то городах к акции присоединяются фитнес-клубы, но, вообще-то, для того чтобы подтянуться "на счет", достаточно самого обычного "дворового" турника.

"Что это дает? Ну, конечно, здоровье, а еще удовольствие, - сказал "Российской газете" Кирилл Калистратов. - Турник и брусья - самые простые, но эффективные спортивные снаряды. Не нужен зал. Не нужна какая-то особенная дорогая экипировка. А упражнения с собственным весом - это достаточно просто, можно тренироваться самостоятельно, тратить минимум времени и поддерживать хорошие физические кондиции. Улучшается настроение, потому что во время занятий вырабатываются эндорфины. Укрепляется сердечно-сосудистая система, - это я вам как доктор говорю.- А еще, конечно, возрастает работоспособность. И все это - при минимальных затратах. Я, например, занимаюсь каждый день по дороге на работу. Благо, в Москве, как и многих других городах, за последние годы оборудовали множество спортивных площадок".

По рекомендациям ВОЗ, чтобы оставаться здоровым, нужно не только двигаться (помните "золотой стандарт" - 10 тысяч шагов в день?), но и заниматься регулярной силовой нагрузкой. Необходимый минимум - примерно 40-60 минут в неделю. То есть в день, по большому счету, вполне достаточно повисеть на турнике, поотжиматься и поподтягиваться всего-то минут 10-15.

Не обязательно (а для неспортсменов и нежелательно) "тягать" железо - вполне достаточно упражнений с собственным весом. Причем для людей в возрасте силовые упражнения, возможно, еще важнее, чем для зеленой молодежи - они помогают сохранять мышечную массу, поддерживают на уровне обмен веществ (проще говоря, не дают толстеть и заплывать жирком) и защищают костную систему.

Владимир Жириновский силен не только в дебатах. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"Есть миф, причем распространенный даже среди некоторых врачей, что при сколиозе висы и подтягивания вредны, - сказал "Российской газете" врач спортивной медицины, ведущий научный сотрудник НИИ спорта и спортивной медицины РГУ физкультуры, спорта, молодежи и туризма Олег Васильев. - На самом деле все наоборот. Не будем брать людей с сильной степенью патологии, сколиозом IV степени, это отдельный разговор. Но при "обычной" сутулости, нарушениях осанки, легких формах сколиоза надо висеть и надо подтягиваться! Как только человек повисает, срабатывает рефлекс, мышцы спины и пресса напрягаются, образуется мышечный корсет, который, если тренироваться регулярно, поддерживает позвоночник. Так что со временем, тренируясь всего несколько минут в день, можно стабилизировать и улучшить осанку".

Я отлично помню, как в старших классах на каждом уроке физкультуры наши мальчишки соревновались в подтягиваниях, а девочки дружно и не без ехидства считали вслух: "Один, два…десять…" Естественно, помню, кто был чемпионом класса (привет, Константин, если, конечно, читаешь "Российскую газету"). И даже результат его, кажется, помню.

Как сказал доктор Калистратов, для его 53 лет его результат - 26 подтягиваний ("плавно, без рывков, четко до подбородка") вполне достойный. Но, заглянув в нормативы ГТО, легко убедиться, что это не просто достойный, а рекордный результат - для возраста 50+ для получения золотого уровня достаточно… только трех подтягиваний.

Советы спортивного доктора Олега Васильева

1. Хоть дело, казалось бы, и нехитрое, но если переборщить (особенно людям с лишним весом и в возрасте старше 45) - есть угроза потянуть сухожилия рук. Это больно и плохо лечится.

"Это заболевание типа "теннисного локтя", которым страдают представители профессионального тенниса, - пояснил Олег Васильев. - Боли жуткие, и восстанавливаются нормальные функции очень долго. Поэтому для подстраховки для начинающих я бы рекомендовал использовать кольцевую резину - это такие ленты с разной степенью эластичные, продаются во всех спортивных магазинах. Нужно ее перекинуть через турник, встать в петлю ногами. Когда начинаешь подтягиваться - лента "помогает", уменьшая нагрузку, как бы принимая на себя часть веса".

2. Можно начинать на низком турнике, высотой примерно 1,5 метра. Ноги при этом спокойно вытянуты вперед или полусогнуты и касаются земли, - это также снижает нагрузку.

3. Не надо подтягиваться сразу по максимуму возможностей. Лучше сделать больше коротких подходов, чем один - но выбиться из сил.

4. По мере нарабатывания тренированности увеличивается темп и количество подтягиваний. Все это легко регулировать самому.

5. При разных хватах - прямом и обратном, узком, широком - прорабатываются разные группы мышц. Но в целом при подтягиваниях работают все мышцы спины, пресса, ягодичные мышцы, ну и, конечно, мышцы рук.

6. Подтягиваться полезно и девушкам - просто надо это делать аккуратно, без излишнего фанатизма. "Перекачать" плечи на турнике сложно, а сделать руки и спину красивыми и подтянутыми - вполне реально.

"При подтягиваниях у девушек отлично качаются трицепсы, это те мышцы, которые делают руку сзади тонкой и красивой. Тренер поможет подобрать правильный хват, чтобы руки работали правильно, - подсказывает Олег Васильев. - Женское тело так устроено, что там очень сложно накачать мышцы, которые бы портили и делали "кабанью" спину, которой страдают тяжелоатлетки. После завершения формирования опорно-двигательного аппарата, после 20-22 лет, девушки себе фактуру на турнике не испортят, а только улучшат. Ну а до этого возраста, пока организма формируется, надо просто проявлять разумность".

Шестилетний Рохим Куриев из Чечни - мировой рекордсмен в отжиманияхот пола. За один подход он сумел отжаться 4618 раз, а за два часа - 4183 раза. Фото: Елена Афонина/ТАСС

А у них

Турнику все возрасты покорны

В соседней Украине несколько лет назад известный спортсмен и бизнесмен Денис Минин организовал движение Workout - уличные тренировки. Началось с того, что Денис сам покупал на пунктах металлолома старые трубы, отработанные футбольные ворота и строил уличные спортивные площадки с простыми тренажерами. Фестивали и праздники, организованные Мининым, набрали невероятную популярность: в них участвуют тысячи людей - и дети, и 80-летние старики.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"