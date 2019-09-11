Лавров: Москва не станет гадать о последствиях отставки Болтона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не намерен гадать, каким образом отставка Джона Болтона с поста помощника президента США по национальной безопасности может повлиять на отношения Москвы и Вашингтона.

"Как это повлияет на российско-американские отношения? Вы знаете, я гадать не буду. Политику в США определяет президент, и он не раз высказывался за нормализацию и торгово-экономических, и гуманитарных, и общеполитических связей между нашими странами, за наращивание взаимодействия на международной арене", - приводит комментарий Лаврова по поводу отставки Болтона ТАСС.

Глава российской дипломатии также рассказал, что знаком с Болтоном с 1990-х годов.

"Когда я был командирован в Нью-Йорк, мы с ним периодически общались, ходили выпить по чашке кофе. Он очень приятный собеседник, знающий, эрудированный человек, с ним приятно разговаривать", - признал Лавров и добавил, что в плане политических взглядов не соглашался с Болтоном по большинству вопросов.

"У него резкий стиль, с опорой на силовые методы, в том числе и на военно-силовые. Как вы знаете, он продвигал ряд такого рода инициатив в отношении современных кризисных ситуаций, будь то ситуация вокруг Венесуэлы, Ирана или где-то еще", - подытожил министр.

"Поменяется ли позиция США по тем или иным внешнеполитическим вопросам? Вчера, я слышал на пресс-конференции, госсекретарь США Майкл Помпео сказал, что никаких изменений во внешней политике США не будет. Поэтому давайте просто руководствоваться тем, что будет реально происходить. И тогда мы поймем, есть изменения или их нет", - отметил Лавров.