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11.09.2019 18:09
Рубрика: В мире

Лавров объяснил значение двусторонних экономических связей

Текст: Сергей Новиков
Определяющую роль в отношениях между государствами должен играть экономический фундамент, поскольку чем он прочнее, тем меньше желание политизировать те или иные процессы и больше возможностей сконцентрироваться на решении реальных проблем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Чем прочнее экономический фундамент в отношениях между государствами, тем меньше искушения политизировать те или иные процессы, тем больше мотивации концентрироваться на реальных проблемах, которые должны решаться в интересах народов стран", - приводит РИА Новости слова Лаврова, сказанные им на встрече с руководством Международной торговой палаты и Всемирной федерации торговых палат в Москве. Министр также добавил, что "ситуация в международных отношениях такова, что резко возрастает роль предпринимательского сообщества в формировании позитивной повестки дня".

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Тем не менее, констатировал министр, "сегодня в сфере экономики все больше и больше доминируют не правила конкуренции, а протекционизм в его самых агрессивных проявлениях, торговые войны, и все это подрывает корпоративные связи".

"Важен ваш голос в отстаивании принципов открытой и многосторонней торговой системы, в отстаивании базовых принципов ВТО и в необходимости ее реформировать, чтобы исключить односторонние эксцессы", - обратился Лавров к представителям торговых палат, а также сообщил, что "Россия рассчитывает на их участие в продвижении многосторонних договорённостей, которые будут гармонизировать различные экономические структуры, инициативы различных стран".

"Мы, в частности, продвигаем то, что президент Путин назвал большим евразийским проектом, большим евразийским партнерством с участием всех организаций и всех стран, которые расположены на большом евразийском континенте", - подытожил глава российской дипломатии.

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