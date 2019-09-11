Российские легкоатлеты Сергей Шубенков и Мария Ласицкене не смогли одержать победы в своих видах во время матчевой встречи Европа - США, которая проходила в Минске. И если наш специалист по барьерному бегу Шубенков только набирает форму после травмы, то в секторе для прыжков в высоту Ласицкене была явным фаворитом.

На счету Сергея Шубенкова три медали ЧМ, в том числе золото Пекина-2015. Надеемся, что в Дохе тоже все сложится. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Ласицкене является обладательницей лучшего сезона в мире - 2,06 м. Она только что выиграла финал "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. А ее победная серия состояла из 18 турниров. Так что результат 1,98 и третье место стали неожиданностью как для зрителей, так и для самой спортсменки.

- Не могу пока понять и объяснить, что случилось. Нужно пообщаться с тренером, - сразу после завершения соревнований сказала Мария в интервью пресс-службе ВФЛА. - Сегодня такой день. Работаем дальше с такой же злостью. Не все так просто в этом мире. Впереди главный старт сезона.

Хорошо, что проблема не в здоровье, о чем можно было подумать из-за наколенника, в котором выступает Маша. По словам спортсменки, это просто "страховка". Далее в графике у нее соревнования в Польше, а затем подготовка к ЧМ в Дохе. Ласицкене предстоит там уже во второй раз защищать титул.

Что касается Сергея Шубенкова, то он действительно был травмирован. В начале лета на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате прямо на финише его сбил с ног действующий чемпион мира ямайец Омар Маклеод. Два месяца ушло на восстановление. Несколько дней назад в финале "Бриллиантовой лиги" Шубенков финишировал третьим за 13,33 секунды. Победу с результатом 13,22 одержал испанец Орландо Ортега. Они соперничали и в Минске. Ортега, который будет одним из основных конкурентов вместе с американцами и ямайцами, улучшил время - 13,21. Шубенков - нет (13,39). И больше был расстроен из-за этого: "С самого первого барьера что-то пошло не так. Поцарапал палец о подошву шиповки. И вообще бег получился рваным. Надо возвращать ощущения, готовиться к Дохе".