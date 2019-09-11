Медведев поддержал переход от минимального набора продуктов к базовому

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не против перехода к базовому набору продуктов от минимального. Соответствующее предложение было озвучено главный внештатным специалистом-диетологом Минздрава РФ, научным руководителем Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктором Тутельяном в программе "Диалог" на канале "Россия-24".

"У нас есть минимальный набор, но правильнее переходить именно к базовому набору, который является основой для нормального рациона человека", - сказал Медведев, добавив, что это потребует затрат, ведь базовый набор априори лучше, чем минимальный.

По словам премьера, государство проведет необходимые расчеты, по результатам которых выяснится, готово ли оно к изменениям. Если да, то переход к новой модели произойдет не только в столице, но и в регионах, где своя специфика по пищевым традициям и привычкам.

В конце июля Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи подготовил проект по формированию набора продуктов питания в потребительской корзине по гендерному признаку и возрасту. По словам Тутельяна, цель нового рациона - удовлетворение физиологических потребностей разных групп населения в энергии, и как следствие - увеличение продолжительности жизни населения.