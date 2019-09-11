Медведев поручит найти средства на дорогостоящие медицинские исследования

Премьер-министр Дмитрий Медведев даст поручение, чтобы изыскать средства на достаточное финансирование дорогостоящих медицинских исследований. Также он не считает необходимым экономить на послеоперационной профилактике граждан, прошедших кардиологические операции.

В ходе программы "Диалог" главу правительства спросили о возможном отказе квотирования для сложных медицинских исследований. "Приняты новые правила ОМС, внутри которых эти сложные виды диагностических исследований - МРТ, компьютерная томография, эндоскопические методы, ультразвуковые - выведены из подушевого норматива в отдельный полный норматив. Сейчас это уже 119 миллиардов рублей неквотируемых исследований", - рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, которой был переадресован вопрос.

Внутри этих 119 миллиардов рублей сейчас требуется 12,7 миллиарда, подчеркнула она. "Я думаю, что эти деньги нужно будет изыскать. Я такое поручение дам", - пообещал Медведев.

Глава правительства также обратил внимание на потребности людей, прошедших кардиологические операции. Им успешно эту операцию делают, но потом необходимо выхаживание, постоянный прием таблеток.

У каждого третьего пациента инсульт и инфаркт повторяется в течение года, если люди не принимают вторичную профилактику, подтвердила глава Минздрава. Необходим постоянный примем медикаментов, которые система здравоохранения не обеспечивает, а у граждан просто не хватает средств. Потребности в министерстве оценили в 14,5 миллиарда рублей.

- Надо обсчитать на ближайшие годы, во что это обойдется. Я считаю, это то, на что тоже ни в коем случае нельзя жалеть денег, потому что это здоровье и жизни людей. Лучше на чем-нибудь другом сэкономить, - заявил Дмитрий Медведев.