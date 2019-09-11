Медведев: При отмене контрсанкций нужно думать о российских производителях

В вопросе отмены ответных мер на санкции Запада правительству придется принимать сбалансированные решения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Надо думать не только о том, чтобы примириться с Европейским союзом, но и о собственных производителях, подчеркнул он.

Позиция России по взаимным санкционным ограничениям не меняется с начала этого противостояния. Ограничения вводила не наша страна и она не станет предлагать что-то отменять. "Мы точно не будем говорить: "Давайте, ребят, что-то ослабим, давайте мы что-то поотменяем, может быть, и вы пойдете нам навстречу", - подчеркнул глава кабинета министров в программе "Диалог". Медведев заметил, что это просто неправильно "и с точки зрения переговорной тактики, и с точки зрения ответственности за результат".

- Если руководство Европейской комиссии или какие-то другие страны созреют для того, чтобы санкции отменить, мы будем смотреть на наши ответные меры, - повторил он известный тезис.

Но спустя годы правительство вынуждено смотреть на другой аспект. Даже иностранные партнеры, рассказал Медведев, видят, что санкции России помогают. Взять хотя бы отечественное сельское хозяйство и рынок продуктов питания.

Участвовавшие в программе рестораторы подтвердили - сегодня можно работать полностью на российских продуктах. "А уж как счастливы сельхозпроизводители", - заметил премьер-министр. По его словам, аграрии его постоянно просят об одном - не отменять действие контрсанкций.

- Это очень тонкий вопрос, и при принятии таких решений мы должны думать не только о том, чтобы, условно, помириться с Европейским Союзом по этому поводу, но и о том, чтобы не опустить наших производителей, в том числе наших аграриев, - заключил председатель правительства. - Будем принимать сбалансированные решения, но вестись на всякого рода разговоры и провокации не будем точно.