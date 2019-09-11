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Рубрика: Спорт

Попал в линию

На US Open Медведев проиграл, но превратился в кумира
Текст: Анна Козина
Российская газета - Неделя № 203(7961)
Перед своим первым финалом турнира "Большого шлема" Даниил Медведев думал о том, как бороться до последнего. После поражения от Рафаэля Надаля в пяти сетах (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) россиянину не в чем себя упрекнуть.
Даниил Медведев стал первым российским теннисистом после Марата Сафина в 2005 году, который сумел пробиться в финал турнира "Большого шлема". Фото: REUTERS Даниил Медведев стал первым российским теннисистом после Марата Сафина в 2005 году, который сумел пробиться в финал турнира "Большого шлема". Фото: REUTERS
Даниил Медведев стал первым российским теннисистом после Марата Сафина в 2005 году, который сумел пробиться в финал турнира "Большого шлема". Фото: REUTERS

Медведев провел две потрясающие недели на кортах Нью-Йорка. Он громил соперников, ругался с судьями, показывал средний палец зрителям, которые его освистывали, а после победы с саркастической улыбкой благодарил недружелюбную публику за фантастический заряд энергии. В зарубежных СМИ его окрестили "злодеем", тренер назвал "непонятым гением". Легенды прошлого обсуждали его корявый стиль и худощавое телосложение, которые тем не менее позволяют побеждать. Этот странный русский парень никого не оставил равнодушным. Даже нью-йоркская публика переметнулась на сторону Даниила в финале. Правда, перед этим он все же извинился за свое поведение.

Фото: AP Photo/Adam Hunger
Медведев: Буду помнить этот финал даже в 70 лет

Даниил постоянно работает над собой - с тренером, с психологом. Супруга Дарья тоже уравновешивает его взрывной нрав. С чемпионским характером, как показал матч с Рафой, проблем нет.

Медведева спросили, было ли ему страшно выходить на этот финал. "После такого лета вообще ничего не боюcь, - ответил россиянин. - У меня было все для победы. Это Рафе было что терять. Я выложился по полной и горжусь собой". Теперь все знают, что Медведев сделал прошлым летом.

Открытый чемпионат США сложился для Медведева просто невероятно. Фото: REUTERS
Спорт Теннис Игроки US Open 2019
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