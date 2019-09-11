Медведев утвердил требования к защите религиозных организаций от терактов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит требования к антитеррористической защите зданий религиозных организаций.

Документом утверждены сами требования, а также форма паспорта безопасности объектов религиозных организаций, прописан порядок обеспечения защиты зданий и территорий от террористических атак.

Количество элементов защиты объектов будет зависеть от их категории, которая определяется по прогнозируемому количеству пострадавших в случае теракта. Первая - более 1000 человек, вторая - от 500 до 1000 человек, третья - от 50 до 500 человек.

Все объекты предполагается обеспечить освещением, системами пожаротушения, охраной в период проведения богослужений из числа членов общественных организаций (например, казачьих), а также ЧОПов и других структур. Объекты второй категории будут дополнительно оснащены системами видеонаблюдения и "тревожными кнопками". А первой - помимо перечисленного - сигнализацией, воротами и "физической охраной ЧОПами или военизированными и сторожевыми подразделениями, подведомственными Росгвардии".

"Обязанности по выполнению мероприятий, предусмотренных настоящими требованиями, возлагаются на руководителя религиозной организации (лица, имеющего право действовать без доверенности от имени религиозной организации), являющейся собственником объекта (территории) или использующей его на ином законном основании", - говорится в документе.