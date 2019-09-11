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11.09.2019 12:59
Рубрика: В мире

Меркель: США больше не будут играть роль защитника Европы

Текст: Александр Саможнев

США больше не будут автоматически защищать Европу, поэтому европейцам нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе дебатов в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.

Фото: EPA/FILIP SINGER
Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера

По мнению Меркель, США являются сверхдержавой как в военном, так и экономическом отношении. Европа связана ценностями с этой сверхдержавой, несмотря на все различия во мнениях. Существует много общего, "но больше нет автоматизма в том, что США, как во время "холодной войны" будут играть роль защитника Европы".

"Здесь нужен более значительный вклад Европы", - подчеркнула канцлер. Политик полагает, что "дебаты в парламенте проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".

С мнением канцлера согласен президент Франции Эммануэль Макрон. "Наш мировой порядок переживает исторический момент и необходимо заново создать архитектуру безопасности между ЕС и Россией", - подчеркнул он. Макрон особо отметил, что верит в Европу от Лиссабона до Владивостока.

В мире Европа Германия В мире США
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