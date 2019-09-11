Ученые: Мясо птицы не так безопасно, как считалось ранее

Не только красное мясо, но и птица могут быть опасны для здоровья. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета, результаты исследования опубликованы в Journal of Epidemiology and Community Health.

Исследователи наблюдали за 475 тысячами жителей Великобритании в период с 2006 по 2014 годы, 54 процента из них - женщины. Возраст участников колебался между 37 и 73 годами, ни у одного из них на старте эксперимента не было онкологии. В расчет брались состояние здоровья, диета, наличие заболеваний, социальный и демографический статус, образ жизни. Примерно у 23 тысячи участников к концу эксперимента был диагностирован рак.

В ходе исследования ученые выявили связь между потреблением курицы и индейки и возникновением нескольких типов онкологических заболеваний - неходжкинской лимфомы, рака простаты и меланомы. Пока неясно, что явилось ключевым фактором запуска опасного диагноза - само мясо, способ приготовления или что-то еще. Сами ученые говорят, что результаты эксперимента требуют дальнейших наблюдений.

Ранее ученые признали канцерогенным именно красное и обработанное мясо. Даже небольшое количество повышает риск заболеть раком кишечника, особенно опасны мясные продукты переработки - колбаса, сосиски, бекон.