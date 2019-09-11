МИД: Нет иллюзий об улучшении отношений с США после отставки Болтона

"Мы многократно наблюдали в прошлом, что те или иные перестановки в составе администрации совершенно не ведут ни к улучшению отношений ни к их нормализации, вопреки заявлениям, которые делают высокопоставленные представители той же самой администрации", - приводит слова Рябкова агентство РИА Новости.

Высокопоставленный дипломат также сообщил, что не может "давать какие-то оценки этому событию, потому что это сугубо внутреннее дело США".

Рябков отметил, что Москва по-прежнему будет судить не по намерениям, а по делам.

"Поэтому никаких ожиданий в связи с перестановками, освобождением кого-то от должности или назначением у нас нет и быть не может. Наша позиция прежняя, мы судим по делам. Не по заявлениям, не по намерениям. Когда мы увидим какие-то сдвиги в будущем, тогда, наверное, можно будет говорить о том, что что-то изменилось", - подчеркнул замглавы российской дипломатии, отметив, что " в этом нет никакого элемента персонификации американской внешней политики".