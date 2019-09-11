МИД: Планы Нетаньяху по Иорданской долине могут подорвать надежду на мир

В МИД РФ прокомментировали объявленные накануне премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху планы по распространению израильского суверенитета на Иорданскую долину.

В российском внешнеполитическом ведомстве "обратили внимание на вызвавшее острую негативную реакцию в арабском мире" заявление Нетаньяху.

"Разделяем озабоченность в связи с подобными планами израильского руководства, реализация которых может повлечь резкую эскалацию напряженности в регионе, подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями", - сообщается в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Одновременно на Смоленской площади подтвердили, что Москва занимает "последовательную и неизменную позицию о необходимости комплексного политического решения палестино-израильского конфликта на основе концепции создания двух государств для двух народов в границах 1967 года".

"Единственный надежный путь урегулирования всех имеющихся противоречий пролегает через прямые переговоры между израильтянами и палестинцами на известной международно-правовой базе, включающей соответствующие резолюции СБ ООН, "Мадридские принципы" и Арабскую мирную инициативу", - констатировали в МИД РФ.