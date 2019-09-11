Новости

Бывший замначальника ОМВД "Лефортово" приговорен к 8 годам 21:03
Заключенных из башни "Бутырки" перевели в нормальные камеры 20:51
Замглавы Федеральной таможенной службы назначена Елена Ягодкина 20:46
МИД: Планы Нетаньяху по Иорданской долине могут подорвать надежду на мир 20:40
Джонсон: Brexit без сделки не будет катастрофой для Великобритании 20:12
Появились подробности о состоянии Армена Джигарханяна 19:20
На складах боеприпасов на Украине произошло шесть взрывов 19:11
Росстат будет оперативно предоставлять статистику Госдуме 19:00
Ученые нашли способ обратить вспять старение человека 19:00
В этом году армия получит 46 подвижных пунктов управления войсками 18:58
Волгоградский "Ротор" после серии неудач разорвал договор с тренером 18:50
В джунглях Амазонки нашли затерянный город древней цивилизации 18:37
СМИ: В результате нападения неизвестного во Флориде ранены 6 человек 18:29
Опубликован список приглашенных на свадьбу Собчак и Богомолова 18:23
Два человека погибли в результате падения грузового самолета в США 18:18
General Motors отзывает 3,5 миллиона автомобилей 18:13
АвтоВАЗ перенес дату выхода самого мощного "безвтыкового" двигателя 18:13
Эксперт посчитал логичным ужесточение наказания за нарушения ПДД 17:59
Исполнитель главной роли в фильме "Все будет хорошо" разбился в ДТП 17:57
Нурмагомедов намерен провести защиту титула в Москве 17:56
Парламентарии СГ изучат целесообразность разработки модельных законов 17:55
Профицит бюджета за 8 месяцев 2019 года составил 3,7 процента ВВП 17:54
Пульмонолог назвала первый признак больных легких 17:50
Трамп пообещал новые удары по талибам 17:48
Турист из России утонул на курорте в Болгарии 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
11.09.2019 20:40
Рубрика: В мире

МИД: Планы Нетаньяху по Иорданской долине могут подорвать надежду на мир

Текст: Сергей Новиков

В МИД РФ прокомментировали объявленные накануне премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху планы по распространению израильского суверенитета на Иорданскую долину.

В российском внешнеполитическом ведомстве "обратили внимание на вызвавшее острую негативную реакцию в арабском мире" заявление Нетаньяху.

Израиль нанес массированные удары по территории сектора Газа

"Разделяем озабоченность в связи с подобными планами израильского руководства, реализация которых может повлечь резкую эскалацию напряженности в регионе, подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями", - сообщается в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Одновременно на Смоленской площади подтвердили, что Москва занимает "последовательную и неизменную позицию о необходимости комплексного политического решения палестино-израильского конфликта на основе концепции создания двух государств для двух народов в границах 1967 года".

"Единственный надежный путь урегулирования всех имеющихся противоречий пролегает через прямые переговоры между израильтянами и палестинцами на известной международно-правовой базе, включающей соответствующие резолюции СБ ООН, "Мадридские принципы" и Арабскую мирную инициативу", - констатировали в МИД РФ.

В мире Ближний Восток Израиль Правительство МИД Палестино-израильский конфликт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД: Планы Нетаньяху по Иорданской долине могут подорвать надежду на мир
Советские нормативы прекратят действовать с 2020 года
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть
Захарова уличила Болтона во лжи
В Кремле назвали недопустимыми санкции США против российских силовиков