Михаэль Шумахер пришел в сознание

Семикратный чемпион мира "Формулы-1" Михаэль Шумахер, которого тайно привезли в клинику в Париже, находится в сознании.

Такое заявление сделал изданию Le Parisien один из врачей клиники.

"Да, подтверждаю, он действительно находится в сознании", - сказал собеседник издания, являющийся одним из врачей.

По данным СМИ, в этой клинике семикратному чемпиону мира предстоит операция на сердце, после которой легендарный гонщик вернется домой в Швейцарию.

Сообщается также, что в палате у Шумахера побывал президент ФИФА Жан Тодт, который пробыл там около 45 минут.

Напомним, Шумахер получил тяжелую травму головы в 2013 году, когда катался на горных лыжах. С тех пор, по данным врачей, он пребывал в коме.