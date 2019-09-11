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11.09.2019 16:50
Рубрика: Общество

Москалькова заявила о снижении числа жалоб в институт омбудсмена

Текст: Елена Новоселова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о снижения количества обращений в институт омбудсмена за последний год. Эта тенденция говорит о том, что люди находят другие механизмы в решении проблем, считает она.

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Российский омбудсмен привела в пример Дальневосточный округ, откуда к ней пришло только два процента (от общероссийского числа) писем с жалобами. "Это радостная тенденция, когда меньше поступает жалоб, - значит, люди находят другие механизмы решения вопросов", - заявила Москалькова телеканалу "Вести: Приморье". Во Владивостоке проходит конференция "Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина".

По словам российского уполномоченного, ко всем омбудсменам страны в прошлом году поступило 200 тысяч обращений. "Цифра говорит о масштабах и востребованности института уполномоченных", - прокомментировала Татьяна Москалькова. Чаще всего в письмах просят помощи по вопросам защиты прав в социально-экономической сфере, медицине, образовании, жилищном хозяйстве и в трудовых отношениях. Но 30 процентов жалоб относится к уголовно-процессуальной сфере. В частности, люди жалуются на длительные сроки расследования и на отказ в возбуждении уголовных дел.

Кстати

Татьяна Москалькова пообещала продолжать работу с иностранными государствами, где содержатся осужденные россияне, и надеется на понимание своей миссии со стороны властей этих стран.

"Я постоянно продолжаю заниматься судьбой Ярошенко, который находится в США, Бута и ряда других граждан, находящихся в заключении в США, Винника, который находится сейчас в Греции. Обращались по этому поводу и в международные сообщества, и к властям этих государств. И надо сказать, что этот диалог ведется. Я получила ответы от соответствующих ведомств этих государств, и реакция наступает положительная", - цитирует омбудсмена "Интерфакс"

К примеру, после обращения Москальковой, российский летчик Константин Ярошенко впервые за девять лет получил свидание с женой и дочерью.

Общество Соцсфера Соцзащита Президент Уполномоченный по правам человека
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