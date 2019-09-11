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11.09.2019 10:58
Рубрика: Власть

Москва ответит на санкции против сотрудников СК

Текст: Сергей Новиков
Москва ответит на введенные Вашингтоном санкции в отношении двух сотрудников Следственного комитета России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
МИД РФ предостерег европейские страны от размещения американских ракет

"Они полагают, что мы "прогнемся" под санкционным нажимом, но этого никогда не будет. Мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам. Открыто говорим об этом", - приводит ТАСС слова высокопоставленного дипломата.

Рябков также напомнил о недавних спекуляциях в СМИ по поводу "невыдачи" виз американским сенаторам.

"Они пытались представить дела так, будто им в визах было отказано. Им в визах никто не отказывал, они включены в ограничительные списки на въезд в Россию", - отметил Рябков.

Посольство РФ в США напомнило сенатору Ли о документах для получения визы

"Как только в США откажутся от порочной практики расширения подобных списков, мы, действуя зеркально на основе принципов взаимности, поступим аналогичным образом", - сообщил замглавы МИД и напомнил, что ответственность в самом появлении подобных ситуаций лежит на США.

"В любом случае, во всех этих ситуациях ответственность на американской стороне, так сказать, мяч на их стороне поля", - резюмировал дипломат.

 

 

 

 

 

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