Москва ответит на санкции против сотрудников СК

"Они полагают, что мы "прогнемся" под санкционным нажимом, но этого никогда не будет. Мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам. Открыто говорим об этом", - приводит ТАСС слова высокопоставленного дипломата.
Рябков также напомнил о недавних спекуляциях в СМИ по поводу "невыдачи" виз американским сенаторам.
"Они пытались представить дела так, будто им в визах было отказано. Им в визах никто не отказывал, они включены в ограничительные списки на въезд в Россию", - отметил Рябков.
"Как только в США откажутся от порочной практики расширения подобных списков, мы, действуя зеркально на основе принципов взаимности, поступим аналогичным образом", - сообщил замглавы МИД и напомнил, что ответственность в самом появлении подобных ситуаций лежит на США.
"В любом случае, во всех этих ситуациях ответственность на американской стороне, так сказать, мяч на их стороне поля", - резюмировал дипломат.