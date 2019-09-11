На Ямале работают над созданием технологии получения дешевого метано-водородного топлива

Россия должна активнее использовать газомоторное топливо, а также развивать водородную энергетику, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Более одной трети нашей энергетики приходится на гидроэнергетику и на атомную энергетику. И более 50 процентов - на газ, который, как известно, является наиболее экологичным видом топлива из всех углеводородов. А мы все-таки страна, богатая углеводородами, и это наше конкурентное преимущество, и мы никогда не должны забывать, что мы должны эффективно это конкурентное преимущество использовать", - сказал глава государства.

В июле текущего года Национальная газомоторная ассоциация направила в адрес заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака открытое письмо по вопросам развития рынка газомоторного топлива в стране. В нем говорилось о том, какие перспективы открываются у России на мировом рынке, если мы сумеем наладить массовое производство метан-водородных смесей - так называемого синтез-газа.

Глава "Корпорации "Роснефтегаз" Олег Ситников, поддержавший это обращение, считает, что проблема дешевых и, главное, экологичных источников энергии с каждым годом в мире будет стоять все острее.

- Мы уже несколько лет занимаемся технологией получения энергии из воды и являемся лидерами по внедрению метано-водородной смеси в ЯНАО. При температуре свыше полутора тысячи градусов по Цельсию вода распадается на два химических элемента. При этом водород горит, а кислород поддерживает его горение. Сейчас в Уренгое на двух экспериментальных котлах мы совершенствуем эту технологию, - рассказал бизнесмен журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. - Сделать это непросто, иначе другие страны уже запустили бы ее в производство. Но я уверен, что мы находимся ближе всех к цели.

В прошлом году Олег Ситников в качестве одного из соавторов оформил патент на установку для получения и сжигания синтез-газа. Ямал покрыт водоемами, в которых растворены триллионы кубометров метана и которые пока не используются. Но как только "Корпорация" Ситникова доведет свою технологию до совершенства, это сырье может стать почти незаменимым - газ будет выступать своего рода катализатором для нагрева воды до нужной температуры. И тогда сегодняшний "мертвый океан" Ямала превратится в очень дешевый и практически неиссякаемый источник энергии. Ситников убежден, что российские инженеры способны первыми освоить эту технологию и хорошенько "встряхнуть" мировой энергетический рынок. Но им нужна поддержка.

- Видим, какое внимание уделяет руководство страны газомоторному рынку, к нам прислушиваются. Например, несколько лет назад наши предложения об отмене лицензий на газовые АЗС были поддержаны правительством России, - говорит бизнесмен.- На недавнем Восточном экономическом форуме мне удалось передать главе государства документы о "Корпорации" - в том числе, по некоторым проблемным вопросам. Надеюсь, наши материалы будут рассмотрены.

Кстати, упомянутые выше "водородные" технологии начали разрабатывать еще советские ученые в 1960-х годах.

- К сожалению, ушел из жизни великий геолог, академик Иван Иванович Нестеров, который и вдохновил нас на эту работу. Но мы продолжили его дело, а теперь будем работать с тройной отдачей, - заверил Олег Ситников. - У нас есть все необходимое для успеха. Главное - чтобы не мешали работать, не препятствовали предпринимательской деятельности, чиновники не должны вставлять палки в колеса. Мы рассчитываем на их всемерное содействие, ведь у нас одна общая задача стратегической важности.

Кстати

На форуме во Владивостоке глава "Корпорации" Олег Ситников договорился с ректором ДВФУ Никитой Анисимовым о совместной работе над проектом "водородного топлива", речь шла и о создании на Дальнем Востоке бальнеологических курортов мирового уровня. На Ямале огромные запасы уникальной "негорючей" нафталановой нефти, лечебные свойства которой подтверждены многочисленными научными исследованиями. Кроме того, там находятся большие запасы урана (качество - не хуже казахстанского, который сейчас закупает Россия), и "Корпорация" намерена начать работу и в этом направлении тоже.