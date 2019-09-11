На Мосфинфоруме назовут условия для самореализации и раскрытия талантов

Развивать экономику без системного подхода к человеческому капиталу невозможно, такой позиции придерживается и Министерство финансов РФ. О поддержке талантливых молодых специалистов будут говорить на Московском финансовом форуме 13 сентября в рамках дискуссии "Создание условий для самореализации и раскрытия талантов как фактор социально-экономического развития". Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров выступит ее модератором.

Современные подходы к отбору, построению карьерных траекторий, развитию и обучению сотрудников обсудят ведущие эксперты в области подготовки персонала, руководители HR-подразделений российских и зарубежных компаний, кадровых служб и госучреждений. Среди тем сессии - условия для самореализации талантливых специалистов на госслужбе и в корпоративном секторе, вопросы работы российских институтов развития талантов.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, его регион очень активно использует потенциал конкурса. "У нас одно из самых широких представительств среди победителей этого проекта. В этом году по числу финалистов "Лидеров России" область заняла первое место в Приволжском федеральном округе, - говорит Никитин. - Заложенные в конкурсе принципы открытости и конкурентности стали ориентиром для реализации кадровой политики на областном уровне. Молодые нижегородцы знают, что их опыт и идеи обязательно будут востребованы в родном регионе".

За два сезона "Лидеров России" более ста финалистов и победителей конкурса управленцев получили высокие должности в органах государственной власти, корпорациях и бизнесе. Среди них - два губернатора, четыре заместителя федеральных министров, вице-президенты крупных компаний.

"Поиск и поддержка способных и активных людей, продвижение талантов - это и есть наша главная задача, - отмечает Алексей Комиссаров. - Все конкурсы и проекты платформы проводятся для того, чтобы с их помощью человек мог продвинуться в личностном и профессиональном развитии. И это основной критерий, на который мы опираемся, когда принимаем решение".

Второй обязательный критерий - предоставление участникам возможностей для самореализации, поступления в вуз или устройства на работу, реализации проектов и инициатив. Поэтому механика проведения конкурса и сама суть проектов нацелены на развитие человеческого капитала.

При этом эксперты отмечают, что в цифровом обществе лидер - это не обязательно начальник в традиционном понимании. "В высокотехнологичной экономике большинству сотрудников необходимы лидерские качества, так как им предстоит работать в гибких проектных командах. Лидер - человек, который берет на себя ответственность за качество продукта, за постоянное улучшение бизнес-процессов и за удовлетворенность клиентов", - комментирует директор по персоналу Оргкомитета чемпионата мира по футболу FIFA-2018 Татьяна Кожевникова.