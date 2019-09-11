На складах боеприпасов на Украине произошло шесть взрывов

Украинское министерство обороны подтвердило появившуюся ранее в СМИ информацию о взрывах на арсенале в поселке Калиновка Винницкой области. В ведомстве уточнили, что на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории военного арсенала было зафиксировано задымление и шесть взрывов боеприпасов.

"В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее для дальнейшей утилизации… По предварительной информации задымление произошло из-за горения около двух гектар сухой травы. Угроз для военнослужащих и гражданского населения, а также пострадавших нет. Ситуация контролируется", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, размещенном на странице ведомства в Facebook.

К месту ЧП был направлена оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генштаба ВС Украины, работают следователи и спасатели.