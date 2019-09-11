Названы самые популярные профессии у предпенсионеров

В этом году началось профессиональное обучение и переобучение предпенсионеров за счет государства, в том числе - по программам WorldSkills. По сути зрелых людей начали учить работать по мировым стандартам.

Как рассказала "РГ" директор Академии WorldSkills Россия Светлана Крайчинская, у предпенсионеров, которые приходят на обучение, пользуются высоким спросом компетенции, связанные с программированием и IT-технологиями.

"Специалисты по электромонтажу осваивают модуль программирования, без которого уже невозможно работать на современном оборудовании. Специалисты по ремонту и обслуживанию автомобилей - модуль компьютерной диагностики. Преподаватели школ, колледжей и вузов - веб-дизайн", - рассказывает Крайчинская. Специалисты, которые изучали программирование в 80-90-ые, теперь осваивают актуальные программные решения для бизнеса.

По словам Светланы Крайчинской, часть предпенсионеров приходят, чтобы повысить квалификацию, еще часть - получить новую профессию и начать карьеру "с нуля".

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