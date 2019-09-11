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11.09.2019 16:48
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Николай Мартон отметит 85-летие моноспектаклем по Вертинскому

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Народному артисту России Николаю Мартону исполнилось 85. Примечательно, что свой юбилей артист Александринского театра отмечает премьерой моноспектакля "Вертинский. Русский Пьеро" 15 сентября. А накануне, в день рождения артиста, прошло его чествование, где любимец публики и модных режиссеров показал отрывки из будущего спектакля.
Фото: Предоставлено Александринским театром Фото: Предоставлено Александринским театром
Фото: Предоставлено Александринским театром

Николая Мартона не зря называют воплощением петербургского стиля: его изысканно-благородная внешность, его исполнительская манера так и побуждают вспомнить высокие традиции петербургской театральной школы. Хотя родился он в маленьком селении на Украине, после окончания в 1958 году Киевского театрального института имени Карпенко-Карого работал в Крымском русском драматическом театре, где за четыре сезона сыграл более 20 ролей, среди которых - Ромео, Дон Жуан, Акоста в спектакле по пьесе Гуцкова "Уриэль Акоста".

Именно после того, как тогдашний режиссер Александринки Леонид Вивьен увидел Мартона в роли Акосты (Крымский театр в 1962 году приезжал на гастроли в Ленинград), артист получил приглашение поступить в его труппу.

Фото: Анна Митрохина
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За годы работы в Александринском театре (а это 57 лет!) Николай Мартон сыграл более 90 ролей. Он увенчан многими наградами, в том числе является лауреатом "Золотой маски" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Его знают и любят и заядлые театралы, и далекие от театра петербуржцы - поэтические радиоспектакли, музыкальные концерты с его участием давно вошли в творческую копилку артиста. Оценить актерский дар Николая Мартона можно и по многочисленным киноработам.

Поразительно, что Николай Сергеевич в своем почтенном возрасте весьма ценим и режиссерами новой формации. Все авангардисты, начиная от Андрея Могучего и кончая Маратом Гацаловым стремятся задействовать Мартона в своих спектаклях. А худрук Александринки Валерий Фокин и греческий режиссер Теодорос Терзопулос откровенно называют артиста своим талисманом. Понятно почему: такой живой реакции, такого неожиданного, взрывного интереса к новому, непривычному, такой физической подвижности встретишь не в каждом молодом артисте.

Он перевоплотился в Вертинского с одного полуоборота к роялю. При этом комические ариетки или печальные песни великого шансонье прозвучали в исполнении Мартона как глубоко личные высказывания. А до этого Николай Мартон представил собравшимся фрагменты из своего другого моноспектакля - "Монологи" ("Лица и роли"). Артист прочел несколько классических монологов, от гоголевской Агафьи Тихоновны до Федора Карамазова, и надо было видеть, с каким удовольствием перевоплощается актер в своих, таких разных, героев, как тонко чувствует их природу.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Он был приятно удивлен, когда получил известие о том, что на днях ему присвоено звание "Заслуженного артиста Республики Крым" и весьма сдержанно выслушивал приличествующие случаю пафосные слова здравиц и поздравлений. Ведь актер Николай Мартон всегда утверждал одно: на первое место в актерском деле следует ставить везение.

Он говорит: "Дар Божий должен быть, ну или талант, или способности, это как назвать… Потом уже - трудолюбие, усидчивость, грызи-грызи-работай… Но если тебе не повезет, все это совершенно спокойно может пройти и мимо".

Он даже книгу своих мемуаров, выпущенную несколько лет назад, озаглавил так: "Мне отчаянно везло!".

Трудно не влюбиться в такого "везунчика".

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