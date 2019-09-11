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Рубрика: Спорт

Хабиб неукротим

Россиянин победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Неделя № 203(7961)
Россиянин Хабиб Нурмагомедов в одном из самых ожидаемых поединков года одолел американца Дастина Порье на турнире в Абу-Даби и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Победу Нурмагомедова в Дагестане люди выходили праздновать на улицы. Фото: REUTERS Победу Нурмагомедова в Дагестане люди выходили праздновать на улицы. Фото: REUTERS
Победу Нурмагомедова в Дагестане люди выходили праздновать на улицы. Фото: REUTERS

Поединок проходил в непростых погодных условиях. При 40-градусной жаре на улице и 30-градусной - внутри арены, которая представляет собой временную конструкцию. Жарко было и в октагоне. Несмотря на заверения, что Хабиб обязательно будет повержен, Порье проиграл. Нурмагомедов объективно был сильнее оппонента и подтвердил свой высокий класс.

UFC: Реванш между Хабибом и Макгрегором пока невозможен

Сразу после победы Хабиба эксперты и специалисты стали гадать: кто станет его следующим соперником? Вариантов было сразу несколько. Но наиболее вероятным из них представляется еще один американец - бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон.

Впрочем, самого Нурмагомедова вопросы о будущем оппоненте сейчас не особо волнуют. Хабиб честно признается: ему нужен небольшой отдых.

- Мой следующий соперник - очень хороший стейк и бургер с двойным сыром, - отметил россиянин на пресс-конференции. - Еще сок со льдом. Вот чего я хочу. Дайте мне отдохнуть хотя бы пару дней, пожалуйста.

Хабиб победил Порье удушающим приемом в третьем раунде. Фото: REUTERS

Если говорить о деньгах, то за бой в Абу-Даби Нурмагомедов получил рекордный гонорар. Помимо шести миллионов долларов за сам поединок Хабиб получил 50 тысяч за лучшее выступление вечера, а также еще 40 тыcяч за участие в медиамероприятиях, пользовавшихся гигантским успехом. К этим бонусам добавится еще сумма, которую россиянин заработает за продажу платных трансляций.

Порье допустил завершение карьеры после поражения от Нурмагомедова

Последние успехи Нурмагомедова, кажется, не дают покоя только одному человеку - Конору Макгрегору. Ирландец почти в каждом интервью говорит о желании провести бой-реванш с Хабибом. Сказал об этом он и сейчас. Однако в UFC уже подчеркнули: пока этот бой невозможен.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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