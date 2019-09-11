Граждане ожидают от правительства не общих рассуждений о развитии страны, а конкретных решений, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. О том, как кабинет министров намерен достичь национальных целей развития, какими должны быть решения по ключевым вопросам жизни страны, в среду в прямом эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" премьер и министры говорили с экспертами и представителями бизнес-сообщества. В итоге получилось, как заметил Медведев, полноценное производственное совещание.

Для развития нужен новый темп

К 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих экономик мира, постановил своим указом президент Владимир Путин. Для этого рост ВВП страны должен быть выше 3 процентов, но пока что показатель меньше почти в три раза.

"В настоящий момент те темпы, которые мы видим, действительно не соответствуют тому, к чему мы стремимся", - согласился председатель правительства с замечанием ведущих. По его словам, недавно он собирал министров, чтобы обсудить конкретные шаги для ускорения экономического развития.

Сейчас ведомства готовят два сценария действий: оптимальный и более сложный. "Если говорить об оптимальном сценарии, то речь идет о том, чтобы постепенно выходить на требуемые темпы", - рассказал Медведев. Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что план действий МЭР внес в правительство вчера.

Премьер же обратил внимание еще на один фактор - внешний. "Многое будет зависеть и от того, что происходит на международной арене. В результате торговых войн, нынешнего противостояния Китая и США очевидно, что мировая экономика замедляется", - заметил он. Как результат, падает, например, спрос на энергоносители, что для России пока что довольно чувствительно. "Мы должны будем принимать решения по корректировке темпов нашего развития, в том числе принимая во внимание и эти факторы", - подчеркнул глава кабмина.

Санкции: два аспекта для экономики

Россия и сама напрямую втянута в санкционные войны, что тоже сдерживает экономическое развитие. В частности, иностранный капитал не спешит вкладывать в нашу страну. "Общая атмосфера, если говорить об иностранных инвестициях, в значительной степени отравлена этими решениями", - констатировал Медведев.

Для вхождения России в первую пятерку мировых экономик требуется добиться роста ВВП выше 3 процентов

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев привел данные: в 2018 году приток иностранных прямых инвестиций составил 8,8 миллиарда долларов, что в 3 раза ниже уровня 2017 года. В этом году ситуация должна быть лучше: приток иностранных инвестиций, ожидает он, должен быть больше на 50 процентов, чем годом ранее. Несмотря на известную позицию руководства страны в отмене взаимных санкций, глава РФПИ все-таки предложил подумать, чтобы именно Россия сделала какие-то первые шаги. "Это просто неправильно - и с точки зрения переговорной тактики, и с точки зрения ответственности за результат", - ответил на это премьер-министр. "Если руководство Европейской комиссии или какие-то другие страны созреют для того, чтобы санкции отменить, мы будем смотреть на наши ответные меры", - заявил он.

Но спустя годы правительство вынуждено смотреть на другой аспект: санкции помогают многим отраслям российской экономики, особенно сельскому хозяйству. "Это очень тонкий вопрос, и при принятии таких решений мы должны думать не только о том, чтобы, условно, помириться с Европейским союзом по этому поводу, но и о том, чтобы не опустить наших производителей, в том числе наших аграриев, - заключил председатель правительства. - Будем принимать сбалансированные решения, но вестись на всякого рода разговоры и провокации не будем точно".

"Регуляторной гильотине" отсекли "голову"

Пока же кабинет министров работает над тем, чтобы создавать привлекательные условия для бизнеса внутри страны. Для этого была запущена основательная реформа контрольно-надзорной деятельности с применением так называемой регуляторной гильотины. "Я сегодня подписал поручение о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года, точнее с 1 января следующего года", - сообщил Дмитрий Медведев.

Нормативных актов, которые предстоит проанализировать на предмет "отсечения" так много, что одно перечисление занимает тысячи страниц. Вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко продемонстрировал объемную папку со списком из нормативных актов и перечислил несколько позиций, включая декрет от октября 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

В результате, ожидает премьер, страна перейдет к совершенно другим началам контрольно-надзорной деятельности, которая должна быть в интересах потребителей, "а не в интересах контрольных организаций, для которых чем больше проверок, тем больше палочек - соответственно, за это и премируют, за это так или иначе поощряют".

Контракт с бедностью: помочь конкретному человеку

В национальные цели развития глава государства включил социальные проблемы, связанные с ростом доходов населения и борьбой с бедностью. Сейчас доходы ниже прожиточного минимума получают около 17 миллионов человек. К 2024 году из этих 13 процентов населения должно остаться только 6,6 процента.

Фото: Россия 24

Чтобы помочь им, правительство подготовило большую программу мер с адресными мерами решения проблем граждан, живущих за чертой бедности. Одним из ее механизмов стал социальный контракт. "По сути это договоренность между государством и конкретным человеком о том, что государство ему помогает так или иначе решить его экономические, а стало быть, социальные проблемы", - объяснил Медведев. Это будет в буквальном смысле подписываемый контракт, по которому государство попытается помочь конкретному человеку в какой-то его конкретной проблеме. Это может быть содействие для переквалификации или даже выделение средств, чтобы начать собственное дело.

"Мы в этом году порядка 100 тысяч таких контрактов готовим, - сообщил председатель правительства. - Понятно, что если социальный контракт с человеком, то он касается и его семьи. По сути уже сегодня рамками социального контракта охвачено порядка 250-300 тысяч человек. И рамки применения этого института мы будем раздвигать".

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин добавил, что в следующем году на финансирование социальных контрактов правительство выделит 7 миллиардов рублей.

Четыре рабочих дня: гибкость не в ущерб окладу

Доходы граждан всецело зависят от труда и его справедливой оплаты. Развитие трудовых отношений в последнее время обсуждается много, особенно на волне разговоров о возможном сокращении рабочей недели до четырех дней.

Уже после эфира премьер-министр заявил, что по некоторым профессиям такая рабочая неделя может быть введена хоть завтра, а в каких-то профессиях это далекая перспектива. "Естественно, что это не должно сопровождаться изменением заработной платы, зарплата не должна падать, а должна только расти, а в некоторых случаях люди и сейчас, когда организуют трудовой процесс, делают, как считают правильным - не пять дней в неделю, а три, например", - подчеркнул он.

Трудовой кодекс, заключил глава правительства, должен быть более современным и гибким. Рабочий график можно построить таким образом, что человек будет занят меньшее количество дней или же меньшее количество часов при сохранении продолжительности рабочей недели. Медведев привел в пример людей, работающих удаленно, при этом они зарабатывают порой вполне приличные деньги.

По мнению премьер-министра, нужно позволить работать больше тем, кто этого захочет. "Естественно, чтобы не было злоупотреблений, это должно быть отрегулировано. Вот эту гибкость или, как говорят юристы, диспозитивность, вариативность в трудовое законодательство нам точно нужно внедрять", - полагает он. "Новое трудовое законодательство просто должно давать выбор человеку, как трудиться и как организовать свой рабочий день, - заявил глава кабмина. - Естественно, работодатели не должны чувствовать себя внакладе.

Председатель правительства пообещал провести на эту тему отдельное совещание с участием работодателей и профсоюзов.

Сейчас в рамках демографических программ правительство и регионы вплотную занялись вопросами активного долголетия, в том числе трудоустройством граждан предпенсионного возраста и старшего поколения. Отвечая на один из вопросов, Дмитрий Медведев счел нужным оценить, какие ресурсы потребуются для использования цифровых технологий и вовлечения людей старшего поколения в трудовую деятельность. "Я надеюсь, что коллеги, здесь присутствующие, все это сделают", - обратился он к главе минтруда.

Аренда жилья: нужно повышать процент

Участники встречи подняли вопрос о перспективах развития рынка арендного жилья. В России его доля всего 10 процентов, в мире средний показатель - 50 процентов. Проблема здесь не только экономическая, но и психологическая, считает Медведев. "Нас так долго в прежние годы держали в модели, что не может быть жилья на праве собственности", - посетовал он.

"Нужно объяснять, что аренда - это тоже неплохо, если доходы позволяют это делать", - считает глава правительства. У аренды есть свои достоинства по сравнению, например, с ипотекой или собственным жильем, которые привязывают человека к месту. "Арендное жилье - это полезная история, она повышает мобильность людей, они могут активно перемещаться по стране", - добавил премьер-министр.

На здравоохранении экономить нельзя

Сразу два пункта национальных целей развития - демографические. Президент распорядился к 2024 году обеспечить устойчивый естественный рост численности населения и довести продолжительность жизни до 78 лет. Не последнее значение здесь будут играть возможности отечественного здравоохранения, начиная с первичного звена и заканчивая высокотехнологичной медицинской помощью.

Фото: Россия 24

Для начала нужно привести в порядок поликлиники и больницы, особенно в сельской местности, где иногда они представляют собой жуткое зрелище, заметил премьер. "Вот на это сейчас нужно сконцентрировать усилия и деньги, потому что именно там начинается лечение", - уверен он.

Позитивные тенденции в медицине тоже появились. Так, магнитно-резонансная и компьютерная томографии перестали быть экзотикой, но теперь надо сделать так, чтобы люди не ждали исследований месяцами.

Новыми правилами ОМС сложные виды диагностических исследований выведены из подушевого норматива финансирования в отдельный полный. Общая потребность оценивается в 119 миллиардов рублей. Внутри этой суммы сейчас требуется 12,7 миллиарда, подчеркнула министр здравоохранения Вероника Скворцова. "Я думаю, что эти деньги нужно будет изыскать. Я такое поручение дам", - пообещал Медведев.

Правительство найдет средства и на вторичную профилактику граждан, прошедших кардиологические операции. У каждого третьего пациента, рассказала глава минздрава, инсульт и инфаркт повторяется в течение года, если они не принимают необходимые препараты. Система здравоохранения ими не обеспечивает, а средства есть не у всех. Потребности в министерстве оценили в 14,5 миллиарда рублей. "Я считаю, это то, на что тоже ни в коем случае нельзя жалеть денег, потому что это здоровье и жизни людей. Лучше на чем-нибудь другом сэкономить", - заявил премьер.

Дополнительное финансирование глава правительства предложил направить в программу родовых сертификатов. Минздраву поручено подготовить предложения о стимулирующих выплатах медикам, которые оказывают психологическую помощь беременным женщинам в трудной жизненной ситуации.

Проблему абортов, заметил Дмитрий Медведев, отвечая на один из вопросов, не решить ни запретами, ни банальной пропагандой. "Надо действовать так, чтобы стимулировать мам и в конечном счете семьи отказываться от этой процедуры и просто рожать детей".

По словам министра Скворцовой, количество абортов в год составляет 576 тысяч, из них 290 тысяч - по желанию женщин. За последние четыре года их общее количество уменьшилось с 800 тысяч в год, и немедицинских прерываний - с 600 тысяч в год. Этому способствовали в том числе доабортные консультации: в прошлом году удалось отговорить от такого шага 15 процентов женщин, и в итоге родилось более 40 тысяч детей. "Если действительно за счет этой меры можно по сути спасти столько рождений, это большая прибавка для нашей страны, то на это нельзя жалеть денег", - одобрил председатель правительства.

Зашел разговор и о тех больных, кому нужны фактически запрещенные в стране обезболивающие. Недавно премьер распорядился направить 26 миллионов рублей на закупку за рубежом необходимых препаратов для детей.

Теперь в правительстве занимаются подготовкой правовой базы по наркосодержащим лекарствам, чтобы врачи не боялись их выписывать. "Нужно создать такое регулирование, которое будет позволять врачам в рамках существующей процедуры без страха эти препараты выписывать по показаниям", - уверен Медведев. Тогда родители не будут попадать в ситуации, когда, с одной стороны, надо помогать своим детям, а с другой - можно попасть при этом под уголовное дело.

Государство же должно внимательнее относиться к таким случаям. "Точно не подвергать тех людей, которые попали в такую ситуацию, какой-то жесткой ответственности и не подозревать их невесть в чем", - указал премьер-министр.

От "Диалога" - к решениям

"Диалог" премьера с экспертами продолжался почти два часа, но многое, уверен Медведев, эксперту просто не успели спросить. Поэтому он предложил им передать все предложения в правительство. "Я дам поручение, чтобы мои коллеги сами этим продолжили заниматься", - пообещал он. Формат общения главе кабинета министров понравился: он позволяет выяснить много разноплановых вопросов.

"Я думаю, что, может быть, если это будет полезным, мы этот формат можем повторить в случае необходимости, когда накопятся вопросы", - сказал премьер. "Главное, чего ждут от правительства, не общих рассуждений о том, как тяжело и трудно, денег не хватает на то или иное решение, а самих решений. Этим мы и будем заниматься", - заверил Дмитрий Медведев.