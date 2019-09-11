ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть

ОПЕК в февральском докладе понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 50 тыс. баррелей в сутки - до 1,24 млн баррелей. Это объясняется замедлением экономического роста в странах американского континента, Европы и Ближнего Востока.

В то же время прогноз по росту предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК, повысился на 80 тыс. баррелей в сутки - до 2,18 млн баррелей. Речь идет о США, Бразилии, России, Великобритании, Казахстане и Гане.

Согласно отчету, страны ОПЕК в январе снизили добычу нефти на 797 тыс. баррелей в сутки - до 30,8 млн баррелей, в основном, за счет Саудовской Аравии и ОАЭ. ОПЕК и другие страны - производители нефти, не входящие в картель, в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.