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11.09.2019 21:38
Рубрика: Спорт

Определились команды, отобравшиеся через баскетбольный ЧМ-2019 на Олимпиаду

Текст: Илья Соболев

После четвертьфинальных матчей на чемпионате мира по баскетболу в Китае, стали известны все семь команд, которые сумели квалифицироваться на Олимпийские игры-2020 напрямую.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Сборная России стала 12-й на баскетбольном ЧМ-2019

Согласно формату, утвержденному Международной федерацией баскетбола (ФИБА), эти семь прямых путевок были распределены между командами, показавшими лучший результат относительно соседей по географической зоне ФИБА. Так, от американской зоны ФИБА отобрались США и Аргентина, от азиатской - Иран, от африканской - Нигерия, от Океании - Австралия.

По итогам четвертьфиналов определились и две европейских сборных, которые точно сыграют в Токио, где пройдут Игры-2020. Это команды Испании и Франции, которые вместе с Аргентиной и Австралией пробились в полуфинал.

Помимо сборных, завоевавших путевки через ЧМ-2019, на баскетбольный турнир также квалифицировалась Япония в качестве хозяйки турнира.

Еще четыре олимпийские вакансии будут разыграны между 24 командами в квалификационных турнирах летом будущего года. Через чемпионат мира туда пробились 16 команд, в том числе и сборная России. Полностью список этих сборных выглядит следующим образом: Сербия, Чехия, Польша, Литва, Италия, Греция, Россия, Бразилия, Венесуэла, Пуэрто-Рико, Доминиканская Республика, Германия, Новая Зеландия, Тунис, Канада, Турция.

Спорт Баскетбол Олимпиада-2020
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