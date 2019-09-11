Овечкин опередил Нурмагомедова в номинации спортсмен года

Российская версия журнала GQ с 2003 года определяет Человека года в 10 категориях, среди которых спорт.

На этот раз среди претендентов на премию, помимо Александра Овечкина, были не знающий поражений боец ММА Хабиб Нурмагомедов, представитель конькобежного спорта Павел Кулижников, теннисист Карен Хачанов и первый россиянин, победивший на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов.

В итоге спустя 7 лет, тогда лучшим стал Евгений Малкин, победа осталась за представителем хоккея. Овечкин в минувшем сезоне забросил 51 шайбу. Этот сезон стал десятым, когда он поражал ворота соперников более 45 раз.