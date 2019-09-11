Перевозивший опасные вещества поезд сошел с рельсов в США

В американском штате Иллинойс сошел с рельсов поезд, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества. Инцидент произошел на участке железной дороги недалеко от американского города Сент-Луис.

Загорелся один из вагонов, в котором находилось жидкое вещество, обычно использующееся в качестве растворителя. Транспортная компания Union Pacific заявила, что дым не представляет опасности для здоровья людей. Но полиция все же эвакуировала персонал и учащихся школ, находящихся рядом с местом ЧП.

По данным агенства Associated Press, с рельсов сошли не менее десяти вагонов состава.