Песков заявил о поводе для сдержанного оптимизма в отношениях с Украиной

В Кремле считают преждевременным говорить о нормализации отношений с Киевом. Но повод для сдержанного оптимизма есть.

На вопрос про приостановку Украиной расторжения двусторонних соглашений с Россией (по данным издания "КоммерсантЪ") пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил про заявление МИД на этот счет и сказал журналистам: "Думаю, пока преждевременно говорить о каком-то эффекте нормализации".

"Речь идет о том, что ранее произошел выход из очень большого количества документов в ущерб интересам украинского народа, это было очевидно", - констатировал Песков.

"Что касается дальнейших перспектив российско-украинских отношений, то работа ведется. Повод для весьма сдержанного оптимизма есть, но не будем загадывать, здесь в любом случае предстоит очень сложная, длительная и ответственная кропотливая работа", - заключил представитель Кремля.