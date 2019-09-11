"Побег из Шоушенка" впервые покажут в российских кинотеатрах

Картина Фрэнка Дарабонта "Побег из Шоушенка" впервые выйдет на российские экраны. Компания-прокатчик "Иноекино" приурочила прокат фильма к 25-летию со дня его широкой премьеры - 10 сентября 1994 года.

Показы начнутся с 24 октября, а увидеть легендарный фильм можно будет в более чем 100 городах по всей России.

В центре сюжета - история финансиста, которого ошибочно обвинили в убийстве жены и ее любовника и приговорили к двум пожизненным срокам в тюрьме. Однако герой не собирается проводить остаток жизни в Шоушенке, где царят беззаконие и жестокость, и решается на побег. Фильм, в котором главные роли исполнили Тим Роббинс и Морган Фриман, получил семь номинаций на премию американской киноакадемии "Оскар".

Режиссер Дарбонт снял лучший фильм в истории кино (по версии IMDb и "Кинопоиска") по мотивам повести Стивена Кинга "Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка", которая вошла в сборник "Четыре сезона". Кстати, права на экранизацию достались ему почти даром, так как с Кингом его связывала крепкая дружба, зародившаяся во время работы над экранизацией другого произведения короля ужасов "Женщина в палате".