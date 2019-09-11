Почему новый фильм про Илона Маска в российский прокат не выйдет

Новый документальный фильм "Илон Маск: Настоящий железный человек" (Ilon Musk: The real life iron man) в российских кинотеатрах в прокат не выйдет. Его сразу же "запустят" в интернет, что вполне объяснимо. С 10 сентября именно молодые фанаты этого "человека будущего" - так называют Маска - смогут посмотреть кино про него привычным и доступным для них способом.

Что касается фильма про Маска - тут нельзя сказать, что он представляет собой нечто выдающееся с точки зрения кинематографа, но интересен тем, что отслеживает "этапы большого пути" одного из самых ярких и загадочных людей современности - изобретателя, предпринимателя, филантропа и безудержного мечтателя. Но главное - визионера - то есть того, что может не просто заглядывать в будущее, но и пытаться приближать его всеми возможными способами. Кстати, именно Маск придал слову "визионер" второе дыхание и наполнил его новым смыслом - сегодня ни один саммит по новым технологиям и не только не обходится без этого понятия.

В фильме "Илон Маск: Настоящий железный человек" много героев - все они либо работали с Маском, либо не понаслышке знают ту жизнь, которой он себя посвятил. Вот, например, ученый, специалист по психологии выдающихся личностей, говорит о том, что такие люди, как Маск, как правило, не бывают счастливы в детстве - это формирует в них определенные качества. Действительно - Маск родился в ЮАР, его мать - фотомодель и отец - инженер - развелись. Он остался с отцом, с которым ему так и не удалось наладить отношения. Однако именно отец привил ему любовь к физике и инженерным штучкам. Он был типичным увлеченным "ботаником", так что однокашники Маска особо не жаловали.

Путь в США для молодого человека лежал через Канаду. Именно туда Маск поступил учиться. Фильм рассказывает о том, почему этот парень разбогател к 27 годам. Он просто придумал платежную систему Pay Pal. Сейчас расчеты в интернете с ее помощью воспринимаются как должное. А сотрудница Маска рассказывает о том, в каком нервном напряжении находились люди, впервые доверившие свои деньги интернету. А у них в компании даже не хватало консультантов, чтобы отвечать на то количество звонков, которое к ним поступало. Пришлось в срочном порядке обучать клиентской поддержке свои семьи.

Однако самым удивительным для тех, кто знал Маска, стало то, что, заработав свои первые миллионы, он не расслабился, хотя мог бы себе это позволить: средств было столько, что и на внуков бы хватило, а у Маска к тому времени в браке с первой женой уже родились пятеро детей. Личная жизнь не приносила ему счастья. И не принесла до сих пор. Режиссер, сценарист и продюсер фильма - женщина, Соня Андерсен - не могла пройти мимо этой темы. С матерью своих детей он развелся, хотя когда-то без этой женщины не представлял свою жизнь. Потом у него появилась новая жена, с которой они то сходились, то расходились, причем, оформляя все официально, что вызывало недоумение у окружающих, мол, у богатых - свои причуды. Много шума наделал роман Маска с бывшей женой Джони Деппа Эмбер Херд. Но и тут не срослось. Заработанные миллионы он разделил. Часть вложил в автомобили. Они всегда его занимали. И сейчас все больше заправочных станций, где есть зарядные устройства для изобретенного им автомобиля "Тесла". В фильме показаны кадры с первых презентаций "Теслы" - какое шокирующее впечатление произвел автомобиль без бензина. Другую часть денег Маск пустил на космические исследования. К 2025 году им обещано покорение Марса.

Маску навстречу идут власти, когда он затевает какой-то очередной проект. Более того - они зовут его к себе сами. Хотя и не совсем верят в то, что он обещает. Но тем не менее кредит доверия по отношению к Маску невероятно высок, а за ним следуют и крупные инвестиции.

Конкретно

Во что Маск вкладывал деньги

- PayPal

В 1999 году запустил стартап, позволяющий расплачиваться в интернете, который позже превратился в PayPal - крупнейшую электронную платежную систему мира.

- SpaceX

Первая частная компания, производящая космические корабли и выпускающая многоразовые ракетоносители.

- Tesla

Компания, специализирующаяся на электрокарах.

- SolarCity

Крупнейший производитель солнечных батарей Калифорнии и второй в США.

- The Boring Company

Эта компания занята производством тоннелей, в которых будет ходить транспорт - например, беспилотный вагон, двигающийся со скоростью 240 километров в час.

Акцент

Продавец мечты

Маск, одаренный инженер, блестящий организатор, является и мастером вдохновенного блефа. Его космические носители летают - и часто взрываются, потому что Маск сэкономил на стендовых испытаниях. Электромобили ездят - и приносят убытки. Будущее подземных тоннельных суперпоездов под большим вопросом. Поселения на Марсе остаются делом далекого будущего. Он создал систему, позволяющую расплачиваться в интернете, это оказалось золотым дном. Но повторить такой успех ему пока не удалось. За все время своего существования SolarCity и Tesla получили от государства около 5 миллиардов долларов дотаций, завод, построенный на деньги штата Нью-Йорк, арендуется компанией SolarCity за один доллар в год и не платит налоги на недвижимость. Прибыли, между тем, нет. Но он не банальный лжец - Маск соблазняет нас мечтой, которая часто лежит в области научной фантастики. А это, несмотря на минусы в балансах, стоит очень дорого. Мы разучились мечтать, он возвращает нам эту способность.