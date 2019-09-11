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11.09.2019 17:23
Рубрика: В мире

Почему Зеленский и Коломойский устали скрывать взаимную симпатию

Текст: Павел Дульман
Офис президента Украины сообщил о встрече Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским, и эта новость, выбивающаяся из официальной хроники, стала, без сомнения, главной во внутренней и внешней политике страны.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Приложенная фотография передавала теплую дружескую атмосферу общения олигарха с руководством Украины: рядом с главой государства и за одним столом с олигархом сидели глава офиса, премьер и министр энергетики, кроме того, не попал в кадр генпрокурор. По неофициальной информации, встреча продолжалась больше двух часов, но поднимавшиеся темы можно описать одним предложением: "Обсудили вопросы ведения бизнеса на Украине и энергетическую сферу". Комментаторов взбудоражила в первую очередь нарочитая публичность встречи, поскольку ранее о свиданиях Зеленского с олигархами сообщали или анонимные источники, или они проходили без фотографов. И хотя то ли приятельские, то ли партнерские отношения Зеленского и Коломойского общеизвестны, до последнего времени и президент, и бизнесмен избегали их подчеркивать. В том числе потому, что фигура Коломойского негативно воспринимается частью украинцев и администрацией Трампа, где украинского олигарха прямо назвали криминальным элементом, врагом США, и неоднократно призывали Зеленского дистанцироваться от плохого парня. О том, что позволило Зеленскому пренебречь мнением главного внешнеполитического партнера, вероятно, станет понятно позже, по итогам планируемой им встречи с хозяином Белого дома. Но очевидный вызов, содержащийся в самом факте встречи с Коломойским, заметен даже за океаном.

Фото: РИА Новости
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Сигнал, поданный внутренней аудитории, считывается однозначно: есть украинские олигархи и есть Коломойский, и только с ним президент и правительство намерены без галстуков обсуждать "вопросы ведения бизнеса на Украине". Все указывает на то, что у Коломойского вопросов по бизнесу к президенту уже нет - его личное состояние сегодня растет как на дрожжах. Так, с приходом Зеленского горно-обогатительные комбинаты и ферросплавные заводы Коломойского стали получать дешевую электроэнергию, а государственная генерирующая компания "Центрэнерго" перешла под его контроль. Еще в прошлом году приносившая доход, в последние месяцы она уверенно движется к банкротству и приватизации по остаточной стоимости. Одновременно суды удовлетворяют все иски олигарха к государству и конкурентам, а с последними параллельно "работают" следственные органы. Создается впечатление, что Зеленский и Коломойский попросту устали скрывать взаимную симпатию и общность взглядов и своей ночной встречей подтвердили все имевшиеся на этот счет подозрения.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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