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11.09.2019 17:01
Рубрика: Экономика

"Почта России" расширила географию сервиса электронных заказных писем

Текст: Юлия Кривошапко

За восемь месяцев этого года к системе отправки электронных заказных писем (ЭЗП) "Почты России" присоединилось 25 новых регионов.

Граждане смогут общаться с госорганами через электронный сервис почты

На начало сентября к услуге отправки электронных заказных писем подключились клиенты-отправители в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Еврейской автономной республике, Калининградской, Кемеровской, Московской, Оренбургской, Пензенской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Томской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях, Забайкальском, Красноярском и Пермском крае, Республиках Бурятия, Карелия, Саха (Якутия), Северной Осетии и Удмуртии.

До конца года "Почта России" планирует подключить к сервису более половины всех регионов страны.

Суммарный объем отправлений писем через сервис ЭЗП с января по август превысил объем отправлений за такой же период 2018 года на 50%, составив 45 миллионов писем против 30 миллионов писем в прошлом году.

Основными отправителями электронной корреспонденции являются госорганы - ГИБДД, ФССП, ПФР, мировые суды и другие ведомства. Также услугой интересуются и компании коммерческого сектора. Использование сервиса привлекательно в первую очередь возможностью отправки юридически значимой корреспонденции посредством электронных защищенных каналов, надежностью и оперативностью как отправки, так и доставки.

Электронные заказные письма - это сервис не только для отправителей, но и для получателей - конечных адресатов, которым направляются письма в личный кабинет сайта zakaznoe.pochta.ru или сайта госуслуг вместо бумажных (на госуслуги письма направляет также "Почта России").

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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С начала года количество подключившихся к сервису получателей выросло практически на 40% - с 1,9 до 2,6 миллиона пользователей. Среди них более двух с половиной тысяч - организации, давшие согласие на получение корреспонденции в электронном виде.

До недавнего времени отправителями электронных заказных писем могли быть только госорганы и крупные юридические лица. Начиная с июля 2019 года такая возможность появилась и у простых граждан. Направить письмо в адрес как госорганов, так и юридического или физического лица можно из личного кабинета сайта.

Только за 2018 год бумажными письмами было отправлено свыше 400 миллионов штрафов ГИБДД, что приравнивается к четырем тысячам тоннам бумаги. Переход на электронные заказные письма и увеличение доли электронной доставки в личный кабинет позволит ежегодно сохранять свыше 50 тысяч деревьев, подчеркивается в сообщении пресс-службы почтового предприятия.

"Развитием услуги электронных заказных писем "Почта России" занимается с 2015 года. Сервис оказался очень востребованным и перспективным, - отметил заместитель генерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам "Почты России" Ярослав Мандрон. - До конца текущего года мы планируем еще больше расширить географию сервиса".

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России
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