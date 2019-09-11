В России 11 сентября отмечают профессиональный праздник сотрудники подразделений по вопросам миграции МВД России. В этом году их службе исполняется уже 300 лет.

- В наши дни Россия является одним из самых доступных направлений миграции - мы входим в четверку мировых лидеров по количеству принимаемых иностранных граждан и лиц без гражданства, - сообщила "Российской газете" руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор Валентина Казакова.

По ее словам, около 17 миллионов иностранцев ежегодно легально въезжают на территорию России. "Одномоментно в нашей стране с различными целями пребывания находится порядка 10 миллионов граждан других государств. Российская Федерация делает все для того, чтобы иностранные граждане, приезжающие в нашу страну, понимали, куда им необходимо обращаться, и какой алгоритм получения документов необходим для пребывания в России", - отметила Казакова.

Основы паспортизации в России были заложены Петром I, возложившим обязанности по контролю и учету приезжающих иностранных граждан на полицию. Впервые в России слово "паспорт" как документ, удостоверяющий личность иностранцев, упоминается в Указе от 31 августа 1719 года (11 сентября по новому стилю). Создание паспортно-визовой службы в Советской России связано с Декретом Всероссийского центрального исполнительного комитета от 25 июня 1919 года, согласно которому все граждане РСФСР с 16 лет были обязаны иметь трудовую книжку с указанием места работы и прописки. В 1923 году Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР утверждено положение "Об адресных бюро и адресных столах в РСФСР при городских управлениях милиции" для ведения регистрации и учета населения, а также выдачи адресных справок.

Одномоментно в России с различными целями пребывания находятся порядка 10 млн иностранцев

Позднее было образовано Главное управление рабоче-крестьянской милиции при объединенном Государственном политическом управлении Союза ССР, а также установлены единая паспортная система и обязательная прописка. До 2004 года все правоприменительные функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции были возложены на паспортно-визовую службу МВД России.

В 2004 году была создана Федеральная миграционная служба. Спустя 10 лет в целях совершенствования управления в сфере миграции ФМС была упразднена, а ее функции и полномочия вновь переданы МВД.

Сегодня вечером в Московском дворце молодежи состоятся торжества, посвященные 300-летнему юбилею. В церемонии примет участие министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Он вручит награды отличившимся сотрудникам главка МВД.