Полеты беспилотников отрегулируют для защиты граждан

По официальным данным, в России в прошлом году было приобретено 160 тысяч беспилотников. Законопроект, за который проголосовали депутаты, направлен на предотвращение использования таких устройств именно в противоправных целях. Документ поможет устранить пробелы в действующем законодательстве, четко определив полномочия правоохранительных органов в этой сфере.

- Предложенные поправки не содержат новых запретов или ограничений на использование беспилотников, - подчеркнул глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он уточнил, что порядок использования воздушного пространства никто менять не собирается.

- Но не секрет, что беспилотные летательные аппараты все активнее входят в нашу жизнь, становятся доступнее, - добавил депутат. - Поэтому главная цель нашего законопроекта - сделать массовое использование беспилотников максимально безопасным.

Парламентарий пояснил, что речь идет о защите жизни и здоровья граждан. Например, это особенно актуально при проведении культурно-массовых мероприятий, при обеспечении безопасности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры.

Пискарев рассказал, что небезопасные полеты беспилотников в последнее время участились. Об этом свидетельствуют, например, недавние сообщения МЧС России из зоны действия чрезвычайной ситуации в Иркутской области. Тогда экипажи вертолетов МЧС и Минобороны, участвующих в спасении людей, неоднократно сообщали об опасных сближениях с запущенными в воздух без разрешения устройствами.

Особое беспокойство у депутатов вызывает опыт кустарного производства и использования дронов террористами и в целом преступным сообществом. Как подчеркнул зампред профильного комитета Александр Хинштейн, беспилотники все чаще используются для доставки оружия, взрывчатки, отравляющих веществ.

Новые полномочия получат МВД России, Росгвардия, ФСБ России, ФСО России и Служба внешней разведки. Правоохранительные органы смогут имеющимися средствами менять траекторию полета беспилотника без его повреждения. Если дрон создает опасность для жизни и здоровья граждан, важных государственных объектов и т.п., стражи порядка получат право пресекать полет беспилотника - принудительно сажать и - при невозможности - уничтожать. Последнее - именно крайний случай.

Ряд депутатов побеспокоились за граждан, на которых могут "приземлиться" посаженные или сбитые дроны. Хинштейн допустил, что государство в таких случаях будет выплачивать компенсацию пострадавшим для оплаты лечения. Затем власти могут подать иск к собственнику устройства с требованием возместить ущерб.