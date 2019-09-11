Посол РФ: Героизация злодеев и фальсификация истории - часть стратегии США

Новости

В Томске разработали термометки для определения свежести рыбы 10:32
"Китайский Aurus" представил люкс-внедорожник и суперкар 10:30
В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на школьниц 10:29
В Петербурге пройдет заседание совета по промбезопасности стран СНГ 10:27
На Крымском мосту начали монтаж железнодорожной автоматики 10:25
В заброшенной башне "Бутырки" нашли заключенных 10:21
В Норильске выпал первый снег 10:10
Пушкинский сквер и памятник поэту украсят юбилейный Брест 10:02
В Комсомольске собака напала на четырехлетнюю девочку 09:59
Алексей Копайгородский вступил в должность мэра Сочи 09:56
У жителя Приморья нашли около 8 кг марихуаны 09:54
В Крыму МЧС ищет унесенного в море подростка 09:52
В Иркутской области сгорел цех деревообработки 09:50
Новый Jaguar XJ засветился на премьере Land Rover Defender 09:40
На Урале разыскиваемого должника выдала громкая музыка 09:37
В Ленобласти в автопарке сгорели 12 автобусов 09:37
В Красноярском крае найдено тело начальника поселковой полиции 09:33
СМИ: В Крыму построят два новейших вертолетоносца 09:29
На фестиваль "Меридианы Тихого" приедет Кристофер Ламберт 09:13
Летавший в Китай Airbus вернулся в Екатеринбург из-за неисправности 09:02
Британский генерал испугался новой "Большой игры" с Россией 08:53
Под Ростовом загорелась сухая трава 08:41
Россияне не могут позволить себе покупку пикапов 08:35
КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня 08:32
Теннисиста пожизненно дисквалифицировали за участие в договорных матчах 08:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
11.09.2019 09:31
Рубрика: В мире

Посол РФ: Героизация злодеев и фальсификация истории - часть стратегии США

Текст: Александр Борисов (Белград)
Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко ответил спецпредставителю США по Западным Балканам Мэтью Палмеру, голословно обвинившему РФ в том, что Москва якобы хотела бы видеть Балканы нестабильным регионом.
Фото: Посольство России в Республике Сербии/facebook.com Александр Боцан-Харченко. Фото: Посольство России в Республике Сербии/facebook.com
Александр Боцан-Харченко. Фото: Посольство России в Республике Сербии/facebook.com

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что подобное заявление со стороны американца "приводит в замешательство и в уныние". "Видимо, признаками поддержки стабильности являются военная агрессия против суверенной страны, убийства людей, разрушение инфраструктуры, насыщение вредоносным ураном, - написал в Twitter Александр Боцан-Харченко. - Или расчленение стран, разделение народов, живших в одном сообществе. Или навязывание вопреки воле и решениям законодателей и правительств выбора в пользу членства в НАТО. Или героизация злодеев и низвержение патриотов и героев, фальсификация истории. Единственная ссылка у Мэтью Палмера - на голословные обвинения России, которая якобы попыталась организовать "переворот" в Черногории. Кстати, стратегия Вашингтона по укреплению стабильности путем антиконституционных переворотов и вмешательства во внутренние дела других государств очевидна и общеизвестна".

Хорватский историк: Мир на Балканах зависит от России и Китая

Посол подчеркнул, что комментарий Мэтью Палмера не согласуется даже с обычной здравой логикой: зачем нестабильность и недоверие в регионе нужны России, ведущие компании которой осуществляют здесь совместно с Сербией масштабные, современные, долгосрочные проекты? "Да, еще Мэтью Палмер сетует на отвечающий интересам России "непорядок", - указал он. - Здесь согласимся: нас и многих других, конечно, не устраивает "порядок" - если речь идет о "порядке", установленном извне только одной страной. Вспомним, что США демонстрируют даже свою определяющую роль в вопросе приема в ЕС. В чем не откажешь господину Палмеру - так это в прямолинейности. Сказано: "Россия создает проблемы". Действительно, лучше бы никто не "создавал проблем" представителям "демократии" и "свободного рынка" - ни носители иного мнения, иных ценностей, традиций, культур, ни экономические конкуренты".

Напомним, что в конце августа заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер был назначен спецпредставителем США по Западным Балканам.

"В этой роли Палмер будет руководить нашими усилиями по укреплению дипломатического участия США в поддержке мира, стабильности и процветания в регионе, сосредоточится на интеграции стран Западных Балкан в западные институты, - говорится в сообщении Госдепа США. - Помимо работы в качестве спецпредставителя госсекретаря, Палмер будет продолжать выполнять обязанности заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии".

По оценкам экспертов, указанное назначение является очередным доказательством того, что США активно расширяют свое присутствие на Балканах и формируют своего рода Юго-Восточный бастион, преследуя цель выдавить в ближайшие годы из региона Россию, Турцию и Китай. Комментируя корреспонденту "Российской газеты" происходящие здесь события, доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева отметила, что Балканы в очередной раз стали ареной столкновения интересов ведущих игроков мировой политики. При этом Вашингтон стремится втянуть в НАТО все бывшие республики Югославии. Для этого усилия англосаксов сконцентрированы на окончательном решении "сербского вопроса" и минимизации, а в идеале - к сведению к нулю - здесь российского культурно-гуманитарного, экономического (прежде всего, энергетика) и политического присутствия.

В мире Европа Сербия В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Британский генерал испугался новой "Большой игры" с Россией
Трамп продлил санкции за вмешательство в американские выборы
Синдзо Абэ отправил кабмин в отставку
КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня
Посол прокомментировал участившиеся случаи гибели россиян в Турции