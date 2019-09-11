Посол РФ: Героизация злодеев и фальсификация истории - часть стратегии США

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко ответил спецпредставителю США по Западным Балканам Мэтью Палмеру, голословно обвинившему РФ в том, что Москва якобы хотела бы видеть Балканы нестабильным регионом.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что подобное заявление со стороны американца "приводит в замешательство и в уныние". "Видимо, признаками поддержки стабильности являются военная агрессия против суверенной страны, убийства людей, разрушение инфраструктуры, насыщение вредоносным ураном, - написал в Twitter Александр Боцан-Харченко. - Или расчленение стран, разделение народов, живших в одном сообществе. Или навязывание вопреки воле и решениям законодателей и правительств выбора в пользу членства в НАТО. Или героизация злодеев и низвержение патриотов и героев, фальсификация истории. Единственная ссылка у Мэтью Палмера - на голословные обвинения России, которая якобы попыталась организовать "переворот" в Черногории. Кстати, стратегия Вашингтона по укреплению стабильности путем антиконституционных переворотов и вмешательства во внутренние дела других государств очевидна и общеизвестна".

Посол подчеркнул, что комментарий Мэтью Палмера не согласуется даже с обычной здравой логикой: зачем нестабильность и недоверие в регионе нужны России, ведущие компании которой осуществляют здесь совместно с Сербией масштабные, современные, долгосрочные проекты? "Да, еще Мэтью Палмер сетует на отвечающий интересам России "непорядок", - указал он. - Здесь согласимся: нас и многих других, конечно, не устраивает "порядок" - если речь идет о "порядке", установленном извне только одной страной. Вспомним, что США демонстрируют даже свою определяющую роль в вопросе приема в ЕС. В чем не откажешь господину Палмеру - так это в прямолинейности. Сказано: "Россия создает проблемы". Действительно, лучше бы никто не "создавал проблем" представителям "демократии" и "свободного рынка" - ни носители иного мнения, иных ценностей, традиций, культур, ни экономические конкуренты".

Напомним, что в конце августа заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер был назначен спецпредставителем США по Западным Балканам.

"В этой роли Палмер будет руководить нашими усилиями по укреплению дипломатического участия США в поддержке мира, стабильности и процветания в регионе, сосредоточится на интеграции стран Западных Балкан в западные институты, - говорится в сообщении Госдепа США. - Помимо работы в качестве спецпредставителя госсекретаря, Палмер будет продолжать выполнять обязанности заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии".

По оценкам экспертов, указанное назначение является очередным доказательством того, что США активно расширяют свое присутствие на Балканах и формируют своего рода Юго-Восточный бастион, преследуя цель выдавить в ближайшие годы из региона Россию, Турцию и Китай. Комментируя корреспонденту "Российской газеты" происходящие здесь события, доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева отметила, что Балканы в очередной раз стали ареной столкновения интересов ведущих игроков мировой политики. При этом Вашингтон стремится втянуть в НАТО все бывшие республики Югославии. Для этого усилия англосаксов сконцентрированы на окончательном решении "сербского вопроса" и минимизации, а в идеале - к сведению к нулю - здесь российского культурно-гуманитарного, экономического (прежде всего, энергетика) и политического присутствия.