Предприниматель Андрей Мельниченко установил инвестиционный рекорд

Известный бизнесмен вложил в развитие российской промышленности 21 миллиард долларов.

Общепризнанным является утверждение о том, что российские бизнесмены охотнее всего вкладывают средства в развитие добычи нефти и газа. Но действительность опровергает сложившиеся стереотипы: отечественные предприниматели активно инвестируют и в перерабатывающую промышленность, не связанную с нефте- и газодобычей.

Так, согласно данным аналитического рейтинга журнала "Эксперт", среди отечественных предпринимателей, больше всех инвестирующих в развитие несырьевого промышленного производства, лидирует глава компаний СУЭК, "ЕвроХим" и Сибирской генерирующей компании Андрей Мельниченко. За последние 15 лет он вложил в развитие реального сектора российской экономики около 21 миллиардов долларов, это - рекордный показатель для не нефтегазовых отраслей нашей страны. Инвестиции компаний Андрея Мельниченко составляют 20 процентов от всего объема инвестиций, которые сделаны всеми несырьевыми компаниями России.

В нынешнем году завершена реализация одного из крупнейших инвестиционных проектов Андрея Мельниченко: в Ленинградской области запущен в эксплуатацию новый завод компании "ЕвроХим" по выпуску 1 миллиона тонн аммиака в год. Стоимость этого проекта составила 1 миллиард долларов.

Одновременно был дан старт осуществлению нового инвестиционного проекта в Ленинградской области - "ЕвроХим" планирует начать строительство новых производств мощностью более 3 миллионов тонн аммиака, карбамида и метанола в год, общий объем инвестиций составит 2,5 миллиарда долларов. Этот проект может быть реализован к 2023 году.

Близки к запуску и новые горно-обогатительные комбинаты в Пермском крае и Волгоградской области. Андрей Мельниченко уже вложил в их строительство 232 миллиарда рублей.