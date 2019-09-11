Президент Украины подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Документ вступит в силу 1 января 2020 года. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

В сообщении отмечается, что проект закона о внесении изменений в статью 80 конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) "возвращен с подписью президента".

На заседании Верховной рады третьего сентября 373 парламентария при 300 минимально необходимых проголосовали за внесение изменений в конституцию о лишении депутатов неприкосновенности.

Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный бывшим тогда президентом Петром Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский - после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.