В Госдуму внесен законопроект, усложняющий процедуру привлечения к уголовной ответственности за побои.

С инициативой выступила группа депутатов. Они предлагают исключить из УПК норму о так называемой административной преюдиции.

Проще говоря, если человек был наказан по КоАП, это постановление может стать доказательством в дальнейшем при рассмотрении уголовного дела. Следователи не будут перепроверять, совершил человек или нет то, за что его наказали. Раз оштрафован, значит, виноват.

Это важно, например, при рассмотрении дел о побоях. По правилам, человека, распустившего руки, в первый раз накажут именно в административном порядке. Если в течение года дебошир опять ударит кого-то, его осудят по УК.

Такие правила были введены недавно и вызвали большой резонанс в обществе из-за недоразумения. Кто-то, не разобравшись, запустил слух, что якобы теперь за семейное насилие перестали наказывать.

Ничего подобного. На самом деле, это по старым нормам достаточно трудно было привлечь семейного тирана к ответу до тех пор, пока он не искалечил кого-то из близких. Поэтому полицейские и говорили часто пусть циничную, но в чем-то искреннюю фразу: "вот убьют, тогда приходите".

Для того чтобы больше ни у кого из правоохранителей язык не поворачивался сказать нечто подобное, закон был изменен. Процедура наказания за побои максимально упрощена. Любой семейный скандал с пощечинами легко может закончиться штрафом, а то и пятнадцатью сутками ареста. Второй скандал в течение года приведет виновника уже на скамью подсудимых.

После введения новых правил количество наказанных за рукоприкладство граждан выросло в пять-шесть раз

Для наказания в первый раз достаточно протокола полиции и справки из больницы. Во второй - протокола, справки из больницы и решения суда о привлечении к административной ответственности. Благодаря новым правилам число наказанных за побои выросло в пять-шесть раз. Это официальные данные Верховного суда России.

По такой же системе наказывают злостных алиментщиков. Всего, как подсчитали авторы проекта, административная преюдиция введена по 13 составам преступлений. По мнению разработчиков инициативы, проблема в том, что при рассмотрении уголовного дела суд не перепроверяет, правильно ли человек был наказан в первый раз - по административному делу. Действительно ли он тогда ударил жену на кухне? Не сфабриковали ли против него обвинения жена и теща?

Как отметил советник Федеральной палаты адвокатов России Евгений Рубинштейн, законопроект обусловлен правовой позицией Конституционного суда России.

"На практике действительно возникали ситуации, когда лицо было привлечено к административной ответственности с существенным нарушением закона, - сказал он. - А при повторном совершении аналогичного деяния должностные лица, ведущие производство уже по уголовному делу, осознавая незаконность привлечения к административной ответственности, вынуждены были привлекать это лицо к уголовной ответственности, поскольку иного решения они принять не могли".

По его мнению, законопроект предусматривает дополнительные гарантии от незаконного привлечения к уголовной ответственности. Однако эксперт согласен с тем, что у предлагаемых нововведений есть и другая сторона: по некоторым делам привлечь гражданина к уголовной ответственности станет сложнее.

"Но эта сложность обуславливается лишь некомпетентностью должностных лиц, которые уполномочены привлечь лицо к административной ответственности, - считает Евгений Рубинштейн. - Если должностные лица будут исполнять требования закона, то каких-то перекосов на практике не возникнет".

В свою очередь, адвокат Вячеслав Голенев считает, что проект нуждается в существенной доработке.

"На мой взгляд, следует аккуратнее подойти к рассмотрению предлагаемых исключений из правила преюдиции, - говорит Вячеслав Голенев. - Следует четко и недвусмысленно прописать конкретные составы, на которые может распространяться повторная уголовно-правовая проверка".

С одной стороны, проект облегчает положение семейных дебоширов, с другой - может ухудшить положение обвиняемых по совсем другим статьям УК.

"Допустим, владельца бизнеса привлекают к уголовной ответственности за нарушение его организацией тех или иных требований, - говорит Вячеслав Голенев. - Но ранее бизнес был проверен в административном порядке и судом было отказано в привлечении к ответственности по КоАП. То есть нарушений не нашли. Это свидетельствует о невиновности владельца бизнеса. Но если принять поправки в УПК в том виде, как предлагается, такой защитой бизнесмен в рамках уголовного процесса обладать не будет. Предыдущие акты по административному делу уже не будут доказательством его невиновности".