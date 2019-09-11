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11.09.2019 17:54
Рубрика: Экономика

Профицит бюджета за 8 месяцев 2019 года составил 3,7 процента ВВП

Текст: Евгений Гайва

Профицит федерального бюджета в январе-августе этого года составил 2 триллиона 560,616 миллиарда рублей, 3,7 процента ВВП, сообщили в Минфине.

За 8 месяцев бюджет получил доходы в 13 триллионов 255,33 миллиарда рублей, что уже составляет 65,7 процента от всего объема доходов, утвержденных на весь год, говорится в сообщении.

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Доходы от продажи нефти и газа составили на 5 триллионов 407,51 миллиарда рублей, или 65,6 процента от прогноза на год. Ненефтегазовые доходы получены в объеме 7 триллионов 847,82 миллиарда рублей, или 65,8 процента от годового прогноза.

В расходной части бюджет исполнен на 10 триллионов 694,72 миллиарда рублей, то есть на 58,5 процента от общего объема утвержденных законом расходов.

Федеральная налоговая служба собрала налогов на 8 триллионов 294,015 миллиарда рублей, что составляет 65,3 процента к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба администрировала платежи на 3 триллиона 703,745 миллиарда рублей, то есть на 63,5 процента от прогноза. Другие федеральные органы - на 1 триллион 257,57 миллиарда рублей или на 76,4 процента от прогнозных значений.

Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС
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Больше всего средств направлено на социальную политику - 3 триллиона 240,184 миллиарда рублей. На национальную оборону направлено - 1 триллион 829,31 миллиарда рублей, на национальную безопасность - 1 триллион 181,865 миллиарда рублей, на национальную экономику - 1 триллион 221,551 миллиарда рублей.

Отрасль ЖКХ профинансирована в объеме 143,384 миллиарда рублей, расходы на общегосударственные вопросы составили 778,618 миллиарда рублей, на образование - 516,97 миллиарда рублей, на здравоохранение - 432,994 миллиарда рублей.

Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга составили в январе-августе 471,373 миллиарда рублей.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин Бюджет 2018-2020
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