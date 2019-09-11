Пульмонолог назвала первый признак больных легких

Пульмонолог Марина Яковлева рассказала, что первым признаком заболеваний легких является кашель. Если он не проходит какое-то время, следует обратиться к специалисту и не заниматься самолечением.

По ее словам, самое распространенное заболевание в этой области - это бронхиальная астма, как аллергическая, так и нет. Астму можно предупредить у детей, причем даже тогда, когда малыш еще находится в животе у мамы. Такая профилактика называется антенатальной.

- Выявляется наследственная предрасположенность к заболеванию. Если она у кого-то из пациентов есть, то во время беременности мы ограничиваем поступление определенных аллергенов в организм будущей мамы, - рассказала в интервью "Вечерней Москве" Марина Яковлева. Когда ребенок уже родился, то родителям дают рекомендации, как организовать гипоаллергенный быт: в частности, не заводить домашних животных.

Второе по распространенности заболевание легких - это туберкулез. Пульмонолог уточнила, что каждый взрослый человек должен раз в год проходить флюорографию грудной клетки.