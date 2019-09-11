Путин расспросил главу Минсельхоза про цены на удобрения

Об уборке урожая, ценах на удобрения и господдержке аграриев шла речь на встрече президента Владимира Путина с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.

"Давайте начнем с осенних полевых работ", - предложил Владимир Путин. "Действительно, у нас уборочная ведется практически во всех федеральных округах. Собрать урожай нам предстоит с 80 миллионов гектаров", - сообщил глава Минсельхоза. Плановый прогноз на этот год - около 118 млн тонн. Патрушев подчеркнул, что на три миллиона тонн увеличивается урожай пшеницы. "Такой объем, как мы предполагаем, позволит и обеспечить внутреннюю потребность, и реализовать наши экспортные возможности, экспортный потенциал", - заметил он.

"В целом уборка проходит в штатном режиме", - оценил министр. Собрано почти 95 млн тонн зерна, урожайность в этом году чуть лучше, чем по прошлому году - 29 центнеров с гектара.

С 6 августа начался озимый сев, засеяли пять миллионов гектаров. "Всего планируем засеять порядка 17,5 миллиона гектаров", - сообщил Патрушев. Прогноз внесения минеральных удобрений сопоставим с прошлым годом, закупили 3,1 млн тонн. "Цены как?" - поинтересовался Путин. "Цены нормальные, - ответил собеседник. - Там есть небольшие колебания, но в целом это абсолютно нормально, мы живем в рыночной экономике, и аграрии спокойно справляются с теми ценами, которые есть. Если цены как-то колеблются более чем в нормальном режиме, то мы проводим соответствующие переговоры с производителями минеральных удобрений, сельхозтоваропроизводителями, и находим какой-то баланс, чтобы устраивал и тех, и других".

За семь месяцев производство скота и птицы составило 8 млн тонн, по итогам года мы ждем 15,2 млн тонн, сообщил докладчик. Это больше, чем по прошлому году на два процента. В этом году произвели 18,5 млн тонн молока, всего по году ожидается около 31 млн тонн. "Этот год мы прошли без резких колебаний цен на молоко. Обычно у нас с марта по август идут колебания, и они достаточно серьезные, в некоторых регионах достигают 25 процентов, цены на молоко снижаются, - заметил Патрушев. - Вы в прошлом году давали указание, чтобы мы эту работу вели и контролировали цены. В том числе за счет регулирования рынка, и за счет внедрения системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", которая у нас действует на сырое молоко с 2018 года, а сейчас мы в "Меркурий" уже вводим и готовую молочную продукцию, нам удалось избежать скачков цен на молоко". "На сегодняшний день средняя цена на молоко составляет чуть более 24 рублей. Это в принципе цена, которая устраивает и производителей молока, и переработчиков. То есть можно отметить, что система "Меркурий" работает достаточно успешно и позволяет нам регулировать цены на молоко", - заметил министр.

"По итогам корректировок бюджета на агропромышленный комплекс в рамках госпрограммы предусмотрено 307,9 млрд рублей", - перешел к господдержке Патрушев. Регионам направлены все деньги, которые были запланированы - 118 млрд рублей. Сельхозтоваропроизводителям доведено 62 проц - выше, чем по прошлому году. "Остальные мы доведем, соответственно, в те сроки, которые заданы", - заверил глава Минсельхоза.

"В этом году режим ЧС введен в 16 регионах. По 14 регионам мы уже провели подсчет. Ущерб составил порядка 9,5 млрд рублей", - также доложил министр. На особом контроле ситуация в Забайкальском крае и Иркутской области. По Забайкальскому краю Минсельхозу из Резервного фонда переведено 820,9 млн рублей. Все деньги в регионе, 98 проц уже доведено до пострадавших, сообщил докладчик. По Иркутской области работа выстроена в два этапа. Первый транш - 179,6 млн рублей тоже уже доведен и до региона, и 99,7 проц доведено до конечных получателей. Второй транш - 296 млн рублей. "Там идет компенсация по личным подсобным хозяйствам. 5 сентября эти деньги практически тоже в полном объеме уже доведены до конечных потребителей", - заключил Патрушев.